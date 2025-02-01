宜縣綠委陳俊宇被藍營鎖定罷免？ 國民黨：不排除以罷止罷

宜蘭縣民進黨立委陳俊宇傳出被國民黨鎖定為罷免對象。（資料照）

2025/02/01 14:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕全國掀起大罷免浪潮，傳出宜蘭縣民進黨立委陳俊宇也被藍營鎖定為罷免對象。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今天（1日）證實，國民黨不求戰，但也不畏戰，不排除「以罷止罷」。陳俊宇回應，藍營罷免理由太牽強，相信選民的智慧。

宜蘭縣區域立委應選1席，本屆立委選舉，陳俊宇獲41.99％得票率，國民黨黃琤婷33.7％，民眾黨陳琬惠20.94％，藍白合計54.64％，國民黨評估若能藍白合，就有機會罷免成功。

請繼續往下閱讀...

據了解，宜蘭親藍公民團體上個月啟動罷免案連署，提出2項罷免理由：（一）財劃法修正後，宜蘭每年增加128億統籌分配款，陳俊宇不支持。（二）縣長林姿妙遭司法迫害，罷免陳俊宇替林縣長討公道。

林明昌痛批民進黨發起大罷免造成社會動盪，國民黨不會主動求戰，但也不畏戰，尊重宜蘭公民團體發動的罷免連署，如果民進黨持續在各縣市惡搞，國民黨宜蘭縣黨部將在年假過後，協助衝高宜縣連署人數，聯手罷免陳俊宇。

陳俊宇表示，新的財劃法通過後，中央補助款如果因此縮水，恐影響宜蘭重大建設推動，至於林姿妙官司案，當事人應循司法途徑爭取清白，透過罷免之名行報復之實，相信多數鄉親不能接受。

宜蘭本屆立委選舉總人數36萬5227人，第一階段罷免提議人連署3653人就達標，第二階段3萬6523人達罷免投票門檻，罷免投票的有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達選舉人總數4分之1以上，即為罷免通過。

宜蘭親藍公民團體上個月啟動罷免陳俊宇連署，罷免連署書在LINE群組流傳。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法