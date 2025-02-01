連國民黨員、中配也看不下去！ 雲林「拔丁工人」一階連署有望達標

目標罷免雲林藍委丁學忠的「拔丁工人–雲林開工」團體，春節連假仍持續在麥寮鄉展開連署，目前罷團指出有望於明天達成第一階段連署。（記者李文德攝）

2025/02/01 13:49

〔記者李文德／雲林報導〕民罷免國民黨籍立法委員遍地開花，目標罷免雲林縣第一選區藍委丁學忠的「拔丁工人–雲林開工」團體，過年連續假期9天仍持續在麥寮鄉等沿海地區展開連署。罷團表示，接連幾天都受到盯梢、稱衛生所的人拉起封鎖線，大聲謾罵等行為，但目前已距離第一階段連署安全目標越來越接近，有望在明天達成。

今天一早麥寮鄉星巴克對面，可看見不少志工高舉著「我繳稅不是為了讓立委糟蹋台灣」、「反對藍白共聯掏空國庫」等手牌，志工們向路過的民眾道賀「新年快樂」，也不忘向大眾們喊話「連署罷免不適任立委」。

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罷團表示，從展開連署行動開始， 如北港運動公園就有許多黑衣人會盯梢甚至偷拍，更有自稱為「鎮公所」的人來驅趕，甚至在虎尾連署點也有盯梢情況，還有阿伯搶手牌，與志工激烈衝突。而過年期間都在麥寮鄉展開連署，但日前曾有疑似公所的人來開門，稱行政中立驅趕團隊離開。

罷團更指出，一早還有民眾假裝來簽連署書，問了「要罷免誰？」「丁學忠是哪一黨的」，志工回應「國民黨」後，該名人士就大力拍桌，一邊謾罵離開，不久後還回來在連署點對街繼續大罵。

罷團志工表示，近來因藍白兩黨聯手刪減預算問題，引起民怨。因此連署狀況也呈倍數成長，甚至還有超過30年的國民黨員，因看不下去藍營從反共變成舔共，一連串刪除預算等行為，而加入連署行列，更有中配也來連署。

罷團指出，目前為止，第一階段預設3500份的安全門檻目標將達標，預估可能明天就能達成。明天在麥寮星巴克對面展開最後衝刺，結束後造冊，2月3日一起與其他縣市的罷團繳交第一階段連署書。進入第2階段連署後更是挑戰，將持續招募志工加入，也號召民眾們提起勇氣連署。

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