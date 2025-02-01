自主公民行動啟動！罷免洪孟楷連署行動 春節期間持續推進

新北市國民黨籍立委洪孟楷（左）表示，對次罷免案會平常心面對。（記者翁聿煌攝）

2025/02/01 13:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第一選區罷免洪孟楷行動持續升溫，公民團體自主發起連署行動，靠志工自發組織與執行，罷免團體感謝志工們自掏腰包，以及民眾熱情捐獻空白聯署書、食物飲料提供給志工，為確保更多民眾能順利參與，此次連署行動於春節期間持續進行，並於農曆初四、初五在淡水、林口、泰山等地進行快閃及固定連署活動。

立委洪孟楷對此表示，監督政府及預算是立委的職責，他在地方上長期爭取建設，改善交通，帶動地方發展，對於罷免他會平常心面對，對於自己的工作會腳踏實地，持續努力。

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罷免志工團體強調，此次行動屬於完全自主且獨立的公民運動，所有參與者皆為基層素人，但仍堅持推動罷免行動，確保選區選民能夠透過民主機制表達意見，志工代表說，他們沒有資源，全是自掏腰包，但他們有公民的行動力，連署過程中，志工不僅需克服天候不佳的挑戰，更面臨快閃行動時被驅趕的困難。

這次罷免行動旨在透過公民自主力量，促進問責政治，確保選區選民的意見能獲得反映，志工團體表示，未來仍將規劃更多實體活動，並將持續提供最新連署資訊，邀請所有關心此行動的公民共同參與。

春節期間連署站點資訊：淡水區，2月1日（初四） 淡水捷運站（快閃）

2月2日（初五） 淡水捷運站（快閃），上午10點到下午1點，林口區2月1日（初四） 林口區中正路272號之1（定點），2日（初五）林口區中正路272號之1（定點），時間上午10點到下午1點。

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