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    馬英九台中發紅包民眾排隊沾喜氣 即興有獎徵答炒熱氣氛

    馬英九（左二）與楊瓊瓔（左一）上午在台中發送新春小禮。（楊瓊瓔服務處提供）

    馬英九（左二）與楊瓊瓔（左一）上午在台中發送新春小禮。（楊瓊瓔服務處提供）

    2025/02/01 13:36

    〔記者許國楨／台中報導〕今天是大年初四，前總統馬英九與立法委員楊瓊瓔，上午在台中大雅永興宮與潭子潭水亭發送新春小禮，馬英九準備了800個紅包袋，楊瓊瓔則加碼「甜甜蛇小提燈」，吸引民眾排隊領取祝福搶沾喜氣，場面熱鬧。

    今天上午7點不到，大雅永興宮廟前廣場擠滿排隊人潮，為求好運加持，許多支持者一早就來卡位，9點左右人龍已綿延300多公尺，永興宮與潭水亭管理委員會熱情迎接，陪同馬英九與楊瓊瓔參拜媽祖與觀世音菩薩，馬英九也誠心敬獻香油錢，祈求國泰民安、風調雨順。

    期間馬英九不忘展現「馬老師」本色，拿起麥克風，現場舉辦即興有獎徵答：「媽祖何時出生？拜媽祖距離台灣最遠的地方是哪裡？媽祖的姓名由來？媽祖信徒有多少？」許多民眾一時答不上來，趕緊拿出手機查詢，讓全場笑聲不斷，也炒熱現場氣氛。

    在永興宮拔得頭籌的是來自大雅忠義里的王小姐，她透露：「去年排到第四名，今年和馬迷媽媽特地早上7點就來排隊，終於搶到第一名！」笑說，拿到馬英九的紅包覺得特別喜氣，期待新的一年好運旺旺來。

    除了馬英九的紅包，楊瓊瓔也準備了中台灣元宵燈會的「甜甜蛇小提燈」，讓民眾直呼驚喜，楊表示，今天早上雨過天晴，象徵金蛇迎春、萬事如意，現場更比出可愛的「蛇手勢」，向鄉親們拜年，祝福大家「什麼都幸福、什麼都快樂、什麼都美滿！」

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