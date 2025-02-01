力挺彰縣罷免連署 前明道大學校長陳世雄站出來

彰化縣北斗鎮代表黃志偉大年初四提供場地，讓公民發起的罷免立委活動收取連署書。（圖由黃志偉提供）

2025/02/01 13:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全國各地陸續發起罷免立委連署行動，彰化縣也有發起罷免第3選區立委謝衣鳯，並陸續收取連署書。前明道大學校長陳世雄與妻子在彰化縣交出連署書，用行動來力挺。陳世雄表示，他要罷免的是不稱職的立委，罷免幫共匪做事的立委，全民應該站出來，用罷免來救國！

陳世雄表示，他大年初三與妻子一起到溪湖鎮繳交連署書，雖然他跟立委謝衣鳯的媽媽鄭汝芬也認識，但他認為這是對事不對人，因為目前國會許多立委已經違背民意，只做敵國要他們做的事，完全失去反對黨的角色與立場，只是企圖要把國家癱瘓，好讓中國可以接手。

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陳世雄說，民眾參與罷免立委連署，最重要的意義就是要制止立委不理性的行為，千萬不能因為認識就礙於情面，他看到繳交連署書的人潮絡繹不絕，許多年輕人都來力挺，用罷免救台灣。

彰化縣有熱心志工在春節期間收取連署書，前2天分別在二林鎮與溪湖鎮，今天大年初四則在北斗鎮，由北斗鎮代表黃志偉提供場地。黃志偉說，志工放棄年假來收取連署書，非常感人，今天將會持續收取到下午6點，地點就在他位於北斗鎮民族路的服務處。

黃志偉表示，他今天看到好多年輕人都來力挺，以行動來支持罷免，連署書的數目尚未有統計數字。

民進黨彰化縣黨部部分，罷免活動由民眾自行發起，黨部並未參與或介入。

前明道大學校長陳世雄偕同妻子，一起繳交罷免立委的連署書。（圖擷取自陳世雄臉書）

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