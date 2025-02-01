初四接財神 侯友宜赴八里林口參拜祈福

新北市長侯友宜（中）大年初四到竹林山觀音寺參拜，為民眾發紅包。（記者翁聿煌攝）

2025/02/01 12:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕大年初四，相傳是眾神回歸人間的日子，新北市長侯友宜前往八里五福宮、開臺天后宮、紫皇天乙真慶宮以及林口竹林山觀音寺為市民祈福，侯友宜祝福大家「蛇福泰吉」，蛇年賺大錢，平安幸福一整年。

侯友宜表示，昨天下雨，但1日馬上就迎來好天氣，是接財神的好日子，因此到八里、林口地區的寺廟參拜，為市民祈求好運。而今年春聯、福袋都跟財神有關係，春聯「蛇福泰吉」代表「全有賺錢」；福袋則是有「九五錢」的設計，可以當錢母放在家中財位，讓大家「足有錢」，從新北市賺全世界的錢。

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侯友宜也說，近來八里和林口持續發展，淡江大橋將在年底完工，也規劃輕軌延伸至八里；還有正在規劃的105市道，將讓八里與林口的交通更加便利，感謝眾神的庇佑，也感謝地方與市民的支持，相信新北市會越來越好。

今日行程至八里開台天后宮時，廟方向侯友宜介紹「立筊」，感受媽祖的神蹟，「天后立杯，八里起飛」廟方強調，「立筊」是在去年農曆11月16日擲出，期間歷經地震，但至今仍屹立不搖，這象徵著八里將有越來越好的發展。

新北市副市長劉和然也在今日前往蘆洲區寺廟參拜及為市民祈福，包括湧蓮寺、蘆洲保和宮及蘆洲護天宮，現場也有發送福袋。

新北市長侯友宜大年初四到竹林山觀音寺發紅包。（記者翁聿煌攝）

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