第一線直擊立院朝野衝突 幕僚回顧2024年國會嘆「一事無成」

去年3大爭議法案修法前夕，民進黨委破窗闖入議場，綠營助理則自主集結在議場側門、後門守夜，幕僚吳奕萱說，當時現場的助理很快達成共識就是「坐在那裡」，不管任何人來打或罵，他們就是絕不還手、絕不還口，若有人要拖那就拖，盼在不介入議事的前提下，多擋幾秒就是幾秒。（資料照）

2025/02/01 12:54

〔記者李文馨／台北報導〕第11屆國會今天滿1週年，回首本屆國會爭議，有助理在財劃法初審被控介入議事攻防，也有助理在選罷法三讀當天向立委叫囂，不同陣營的助理甚至罕見地爆發口角衝突，有年輕幕僚認為這是個人的政治選擇，也有幕僚強調助理無權干涉立委議事。對於本屆的國會表現，1名幕僚受訪以「一事無成」總結作為國會助理的2024年。

去年11月，國民黨籍召委陳玉珍僅花3分鐘，將攸關幾千億中央、地方財權劃分的「財劃法」送出委員會，朝野為此爆發激烈衝突，其中國民黨立委徐巧芯的助理謝克洋被控介入議事攻防而躍上媒體版面；隔月，在藍白聯手三讀通過「選罷法」、「憲訴法」及「財劃法」等修正案前夕，綠委破窗闖入議場，而在場外自主集結的綠營助理與藍委的口角紛爭也成為焦點。

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民進黨立委伍麗華助理Savungaz Valincinan在守夜當晚，獨自起身向行經議場後門的國民黨團總召傅崐萁高喊「國民黨毀憲亂政」、「共產黨的狗給我滾啦」等口號。一名同樣在現場守夜的綠營助理並未出聲，他說，他當時在思考「助理向立委喊口號、發生口角衝突是否算介入議事攻防？」

Savungaz：我是國會助理 也是台灣公民

「我是國會助理，也是台灣公民。」Savungaz Valincinan說，她身為原住民，大學在花蓮唸書，當晚看到傅崐萁以「出巡」之姿經過，她無法咽下這段時間通過一堆毀憲亂政法案的怒火；她也批評，時任傅崐萁助理的賴苡任在爭議法案三讀當天，拿著被禁止攜入議場的麥克風，在開會時間向民進黨立委林楚茵嗆聲，「這才是真的越過紅線」。

賴苡任以卸下立院助理身份為由拒絕受訪。他的好友謝克洋則說，賴可能認為，「既然對方已經向傅崐萁嗆聲，國民黨為何還要繼續堅守那條線」，但如果是自己不會選擇這麽做，因為「助理不與立委發生衝突是立院長年的默契」，並解釋自己在財劃法初審當天，轉身離開時不慎把委員的手機碰撞掉，並無意介入攻防。

2015年開始擔任民進黨團總召柯建銘的助理周立軒說，他一進來就被教育「助理絕對不要介入議事衝突」，回顧第9屆、第10屆國會，朝野立委、助理都有清楚的議事界線，但本屆開始，許多藍營助理都沒在管這些規則，「面對毫無界線的對手時，我們應當站出來制止這些行為。」

吳奕萱：國會助理這份工作其實很內傷

回顧過去一整年，從國會擴權法案到選罷法等三大爭議修法，不僅檯面上的立委身心俱疲，後勤幕僚也是有苦難言。

與民進黨團幹事長吳思瑤共事5年的助理吳奕萱無奈地說，「國會助理這份工作其實很內傷」，許多支持者透過螢幕看到委員被罵、甚至受傷都義憤填膺，而幕僚近距離看到委員遭遇如此對待更是深刻，「我們在最前線，卻什麼都做不了」，但「忍」也是助理工作的專業之一。

張哲維：作為國會助理的2024年「一事無成」

在選罷法加嚴修法三讀當天，當朝野立委正向彼此潑水、推擠拉扯時，議場的正上方，助理們在旁聽席彼此高分貝的爭執聲也吸引媒體的目光。賴苡任當時向綠委叫囂，民進黨立委蘇巧慧的助理張哲維上前大聲喝止，隨後趕到的吳奕萱也加入衝突，雙方對嗆許久。

張哲維事後回顧，「我活了29年，從來沒有跟別人吵架兇成這樣」，但這件事不僅只是當天藍營多件爭議作為疊加起的情緒，或許更是這一年來無力感的發洩出口。

張哲維認為，政治幕僚在立院是以什麼樣的身份，與不同黨派的立委爭辯，中間存在灰色空間，也是個人的政治選擇。對他來說，比起院會衝突，更多的無力感來自於日常的委員會，只要是國民黨籍召委輪值，他們準備再多的質詢資料，都可能因為爭議法案，讓重要議題失焦、讓他們的努力徒勞無功；他最後以「一事無成」4字，總結作為國會助理的2024年。

藍營資深幕僚：助理的發言也代表委員辦公室

1名在國會逾十年的資深國民黨籍幕僚表示，平心而論，作為政治幕僚，對外的發言，不僅僅代表個人，同時也是代表著委員辦公室，議事規則雖並未明確規範，但不介入攻防是立法院助理行之有年的默契，不僅是肢體上的，口語上的紛爭也不應發生；對於藍營助理拿著麥克風叫囂的作為，或綠營助理以公民身份為自身辯駁，他認為皆不合理。

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