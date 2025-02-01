為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹市綠營提交藍委、市長罷免一階段連署書各7千份 3日送中選會

    連日來許多民眾前往民進黨新竹市黨部簽罷免連署書。（劉康彥提供）

    連日來許多民眾前往民進黨新竹市黨部簽罷免連署書。（劉康彥提供）

    2025/02/01 12:21

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市黨部今天表示，在立院黨團總召柯建銘號召下，黨公職、助理及志工已在過年期間，將數萬份罷免鄭正鈐、高虹安的連署書分類造冊，預計將先各提交7千份至聯電創辦人曹興誠成立的「反共護台志工聯盟」，3日將正式送往中選會。

    市議員劉康彥說，選罷法第76條第2項規定：「提議人人數應為原選舉區選舉人總數1％以上。」以此計算，竹市立委的第一階段門檻為3547人、市長則為3508人。由於竹市罷免立委與市長的第一階段門檻，都是3千5百多票，因此黨部先將各大約一倍的連署書送出，也就是7千份連署書，接續再進行第二階段的連署作業。

    他說，年初二「新竹隊」陪同賴清德總統發完福袋後，所有議員和助理全員集合進駐市黨部，前後耗費5小時將連署書分區、分里以利造冊。

    劉康彥表示，直到昨天都還有市民或在外地唸書、工作的年輕人到市黨部參與連署，還有人拿著全家族的連署書要遞件。

    柯建銘稍早表示，目前收到罷免藍委鄭正鈐與貪污停職市長高虹安的連署書已達7萬份，幾乎已達第1階段和第2階段標準，新竹市民積極填寫罷免連署書，反映出基層對二人的不滿。

    陽明交大教授林志潔表示，罷免鄭正鈐的團體也與她積極聯繫，她除收受民眾遞交的連署書，也協助溝通與資源整合，連日來在志工協助下，光她個人服務處就已收受罷鄭與罷高連署書超過1萬份。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播