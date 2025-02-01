竹市綠營提交藍委、市長罷免一階段連署書各7千份 3日送中選會

連日來許多民眾前往民進黨新竹市黨部簽罷免連署書。（劉康彥提供）

2025/02/01 12:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨新竹市黨部今天表示，在立院黨團總召柯建銘號召下，黨公職、助理及志工已在過年期間，將數萬份罷免鄭正鈐、高虹安的連署書分類造冊，預計將先各提交7千份至聯電創辦人曹興誠成立的「反共護台志工聯盟」，3日將正式送往中選會。

市議員劉康彥說，選罷法第76條第2項規定：「提議人人數應為原選舉區選舉人總數1％以上。」以此計算，竹市立委的第一階段門檻為3547人、市長則為3508人。由於竹市罷免立委與市長的第一階段門檻，都是3千5百多票，因此黨部先將各大約一倍的連署書送出，也就是7千份連署書，接續再進行第二階段的連署作業。

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他說，年初二「新竹隊」陪同賴清德總統發完福袋後，所有議員和助理全員集合進駐市黨部，前後耗費5小時將連署書分區、分里以利造冊。

劉康彥表示，直到昨天都還有市民或在外地唸書、工作的年輕人到市黨部參與連署，還有人拿著全家族的連署書要遞件。

柯建銘稍早表示，目前收到罷免藍委鄭正鈐與貪污停職市長高虹安的連署書已達7萬份，幾乎已達第1階段和第2階段標準，新竹市民積極填寫罷免連署書，反映出基層對二人的不滿。

陽明交大教授林志潔表示，罷免鄭正鈐的團體也與她積極聯繫，她除收受民眾遞交的連署書，也協助溝通與資源整合，連日來在志工協助下，光她個人服務處就已收受罷鄭與罷高連署書超過1萬份。

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