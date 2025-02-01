公部門禁用DeepSeek 王定宇：台灣處威脅第一線應審慎因應

民進黨立委王定宇今表示，台灣面對的資安威脅程度不亞於美國，美國作為民主大國都基於資安考量而採取行動，台灣身處威脅第一線，當然更需要審慎因應DeepSeek。（王定宇辦公室提供）

2025/02/01 11:25

〔記者李文馨／台北報導〕中國DeepSeek開發的AI大模型引發用戶資料被「送中」的安全疑慮，美國海軍率先要求其成員不得下載，我國數位發展部昨也依法要求公務機關限制使用。民進黨立委王定宇今（1日）表示，台灣面對的資安威脅程度不亞於美國，美國作為民主大國都基於資安考量而採取行動，台灣身處威脅第一線，更需要審慎因應；他也說，政府明文宣布公部門禁止使用Deepseek，也希望民間部門重視資訊安全。

王定宇表示，台灣政府決定禁止公部門使用中國的AI生成程式Deepseek，主要考量是資安疑慮。台灣面對中國威脅，不論是軍事灰色地帶或網路資訊安全都處於第一線，美國政府已宣布考慮下架該程式，美國海軍更進一步正式宣布全面禁止使用，不僅是公部門，連私人使用都在禁止範圍內，可見台灣面對的資安威脅程度不亞於美國，美國作為民主大國都基於資安考量而採取行動，台灣身處威脅第一線，當然更要審慎因應。

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王定宇指出，事實上，台灣不只禁止公部門使用Deepseek，抖音也在列。台灣的基礎建設，包括無線通訊和5G行動電話系統，都禁止使用中國的零組件和程式，因為中國製造的資訊產品經常被發現隱藏惡意程式和間諜軟體，這種情況不只在台灣發生，在印度、美國和歐洲都曾出現，因此基於國家安全和資安考量，政府明確宣布公部門禁止使用Deepseek，也希望民間部門，不論是大小企業還是個人，都應該更加重視資訊安全。

王定宇也說，在中國的Deepseek存在資安疑慮的情況下，公部門已明令禁止，也呼籲大家不要使用。至於Deepseek是否隱藏嚴重低估開發成本、直接抄襲美國的ChatGPT、內建自我審查機制，或者資訊正確率僅有17%等AI技術層面的問題，這些就留給科技界研究。政府會持續做好資安把關，民間也應該提高自我資訊保護的警覺。

民進黨立委林俊憲表示，Deepseek引發的事件已成為國際共同關注的重大議題，許多國家迅速提出反制措施，台灣公部門應當盡快禁止使用。不僅是Deepseek，包括抖音在內的高風險中國製造產品和軟體，公部門都應該禁止使用，何況在Deepseek已被確認為高度資安風險產品的情況下，當國際社會正在採取反制行動時，深受威脅第一線的台灣，更應該加快腳步因應。

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