拋「大和解2.0」非為求和或低頭 蔡壁如：我比誰都希望柯文哲回民眾黨

參選民眾黨主席補選的前立委蔡壁如日前拋出「大和解2.0」籲藍綠合作取代惡鬥。（資料照）

2025/02/01 09:35

〔記者李文馨／台北報導〕參選民眾黨主席補選的前立委蔡壁如日前拋出「大和解2.0」籲藍綠合作取代惡鬥，國民黨前立委蔡正元昨質疑，柯文哲被民進黨抓去蹲苦牢，蔡卻喊藍綠白和解，「頭殼壞去？」。對此，蔡壁如今（1）日發文表示，她比誰都希望前主席柯文哲回到民眾黨，而提出大和解並非向任何人求和，更非向誰低頭，而是希望台灣政治能擺脫惡鬥、各政黨能夠理性溝通。

對於蔡壁如盼藍綠大和解，蔡正元昨質疑，「你頭殼壞去？你在求賴清德是不是？你的黨主席、長期合夥人被抓去關，你要選民眾黨主席，說要藍綠白大和解取代惡鬥，是誰對你惡鬥？你有沒有搞錯？」

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蔡壁如對此表示，「我當然不是頭殼壞去」，她從未忘記柯主席此時此刻面對司法不公不義的處境，「我比誰都希望柯主席回到民眾黨，回到台灣政壇」。她說，提出「大和解2.0」，並不是向任何人求和，更非向誰低頭，而是希望台灣政治能擺脫惡鬥，讓各政黨能夠理性溝通，這才是人民最期待的事。她相信溝通與對話不代表放棄立場，而是為了讓台灣往前走。

蔡壁如指出，她可以理解蔡正元的擔憂，但「大和解2.0」的核心並不是向任何人妥協、低頭，而是希望在不同政黨之間建立對話機制，減少政治惡鬥，這才符合台灣長遠的利益。她強調，台灣的民主需要監督與戰鬥，但戰鬥的方式不應該只是無限的對立，而是要透過智慧尋找解決問題的方法。民眾黨的價值從來不是為對抗而對抗，而是為人民的福祉奮戰。

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