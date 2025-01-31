「我的皮膚有更白皙嗎？」林佳龍體驗火山泥敷臉 鼓勵國人赴帛琉觀光

帛琉總統惠恕仁親自潛入水底，挖了一桶火山泥為外交部長林佳龍敷臉。 （圖擷取自林佳龍臉書）

2025/01/31 16:07

〔記者黃靖媗／台北報導〕大年初三，外交部長林佳龍今（31）日在臉書分享日前以總統特使身份出訪友邦帛琉，應帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）之邀，親身體驗帛琉獨特島嶼風光和美食的照片與影片，也鼓勵國人前往帛琉旅遊，不只拚觀光、也拚台帛的友好情誼。

林佳龍表示，訪問帛琉期間應惠恕仁邀請乘船出海，造訪當地著名的「牛奶湖」，親身體驗火山泥敷臉，據說火山泥具有養顏美容的效果。當時惠恕仁更親自潛入水底，挖了一桶火山泥為林佳龍敷臉，林佳龍也打趣問網友「是否覺得我的皮膚更加白皙了呢？」

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林佳龍說，帛琉擁有碧海藍天與壯麗的自然景觀，不論是潛水、浮潛，駕駛遊艇出海乘風破浪，或漫步於純白沙灘，每一刻都讓人心生感動。

林佳龍也表示，在前往洛克群島途中，他看見星羅棋布的小島如璀璨綠寶石鑲嵌在湛藍大海上，體驗浮潛時，觀賞熱鬧非凡的海底世界，五彩繽紛的熱帶魚悠遊、形態各異的珊瑚綻放，讓他讚嘆素有「上帝的水族箱」美譽的帛琉名不虛傳。

林佳龍指出，在總統賴清德的支持下，外交部將協助帛琉推動永續觀光，他也將運用自身過去擔任交通部長的經驗，從旅客需求出發，邀請台灣旗艦觀光業者整合帛琉的「食、宿、遊、購、行」資源，發展涵蓋船、港、航、遊的藍色海洋旅遊體驗，並進一步推動日本、韓國旅客造訪帛琉，強化帛琉的藍色經濟韌性。

林佳龍說明，華航目前每週提供四班直飛帛琉的航班，航程不到4小時，即可抵達這座與台灣共享民主價值且友善的人間仙境，鼓勵國人前往帛琉旅遊，「每一位造訪帛琉的台灣人，不只是遊客，更是台灣的旅遊大使」，盼發揮「人人都是外交官」的精神，透過旅行讓世界認識台灣的熱情，也看見台灣最美的風景。

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