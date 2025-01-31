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    賴清德大年初三鹿港天后宮發福袋 揭求發財最重要1事

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    2025/01/31 15:16

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統賴清德大年初三到彰化縣鹿港天后宮發福袋，原本天空還飄著毛毛予，當賴清德大約在上午11點半抵達時，小雨暫歇，太陽在天空也微微露臉。賴清德強調，民眾新春拜拜求平安、發大財，但最重要就是不要破財，千萬不要相信LINE群組的投資詐騙。

    賴清德在上午11點半左右到鹿港天后宮發福袋，有民眾為了拿到總統福袋，一大早7點就來排隊，雖然今天飄起毛毛雨，排隊民眾仍然堅持守候，不為所動，排隊人潮從天后宮一直到繞到外面廣場到中山路，長達數百公尺。

    賴清德先向鹿港天后宮媽祖上香祈求國泰民安，也祈求開春的嘉義、台南地震趕快過去，可以讓災民恢復正常的生活，同時感謝鹿港天后宮在前幾年的台南大地震捐獻善款，讓災民度過難關。

    賴清德表示，民眾過年到寺廟拜拜，就是求平安與發大財，但在發大財之前，首先就是不要先破財。如何才能避免破財，就是千萬不要相信LINE群組的投資詐騙，因為台灣每天發生500多件詐騙，損失金額在4億元到6億元，其中7成都來自LINE群組的投資詐騙。

    賴清德強調，中國對台灣併吞的企圖從來都沒有改變，武力威脅沒有減少，從法院判決有罪的間諜案越來越多，就知道中國統戰持續擴大中，他身為總統必須扛起守護國家安全，讓人民安定過好日子。

    賴清德今天在鹿港天后宮發放2000福袋，其中1000個由賴清德親自發放，其餘由廟方來協助。許多人一拿到福袋就開心自拍上網，當賴清德準備轉往下個行程，步出天后宮時，在廣場上遇到人瑞阿嬤，賴清德馬上發給阿嬤福袋，隨後在街上看到嬰孩，也開心抱起嬰孩，展現絕佳的親和力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    總統賴清德到鹿港天后宮發放福袋，民眾開心收下祝福。（鹿港天后宮提供）

    總統賴清德到鹿港天后宮發放福袋，民眾開心收下祝福。（鹿港天后宮提供）

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發福袋，他強調發大財之前要先防破財，首先就是不要相信網路的投資詐騙。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發福袋，他強調發大財之前要先防破財，首先就是不要相信網路的投資詐騙。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德到鹿港天后宮發福袋，並強調民眾不要相信網路投資詐騙。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德到鹿港天后宮發福袋，並強調民眾不要相信網路投資詐騙。（記者劉曉欣攝）

    民眾一拿到總統福袋，立即就在鹿港天后宮打卡。（記者劉曉欣攝）

    民眾一拿到總統福袋，立即就在鹿港天后宮打卡。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德在鹿港天后宮發放福袋，許多人都是從一早就排隊等候。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德在鹿港天后宮發放福袋，許多人都是從一早就排隊等候。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德到鹿港天后宮發放福袋，先向媽祖婆祈求國泰民安。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德到鹿港天后宮發放福袋，先向媽祖婆祈求國泰民安。（記者劉曉欣攝）

    總統賴青德到鹿港天后宮廣場看到人瑞阿嬤，馬上親手送上福袋祝福。（鹿港天后宮提供）

    總統賴青德到鹿港天后宮廣場看到人瑞阿嬤，馬上親手送上福袋祝福。（鹿港天后宮提供）

    總統賴清德到鹿港天后宮發放福袋，在街上看到嬰孩，馬上開心抱了起來。（鹿港天后宮提供）

    總統賴清德到鹿港天后宮發放福袋，在街上看到嬰孩，馬上開心抱了起來。（鹿港天后宮提供）

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