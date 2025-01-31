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    首頁　>　政治

    蕭美琴合體蘇巧慧參拜被指拉抬聲勢？ 劉和然：樂見各界關心新北發展

    新北市副市長劉和然到三重參拜，發福袋。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然到三重參拜，發福袋。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/31 15:35

    〔記者羅國嘉／新北報導〕今（31）日大年初三，不少政治人物到訪新北各廟宇參拜，但對於副總統蕭美琴合體蘇巧慧至板橋慈惠宮、接雲寺參拜，是否有意為蘇巧慧拉抬聲勢？對此，新北副市長劉和然表示，「是否有拉抬這部分，我不清楚。」不過看到這麼多好朋友來到新北，這是很好的現象，顯示大家都關心地方發展，能讓新北變得更好，市府樂見其成。

    劉和然今天前往三重先嗇宮、義天宮、護山宮參香祈福，受訪時被提及，民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧近期勤跑新北，是不是接下來可能在新北市上面會有一些競爭壓力。他表示，「看到這麼多好朋友來新北市，這是很好的現象。」新北是全台最大的城市，許多人關心地方發展，能夠讓新北市變得更好，這是市府樂見的事。他也期盼藉由宗教信仰的安定力量，讓市民在新的一年無論事業或財運都能順利發展。

    對於蕭美琴與蘇巧慧至板橋參拜，是否有意為蘇巧慧拉抬聲勢的質疑，劉和然指出「是否有拉抬這部分，我不清楚。」但總統、副總統到新北走春，就像市府團隊一樣，都是希望能深入地方，了解市民需求。他也特別呼籲「新的一年，希望中央政府能夠多關心新北市，帶來更多資源，讓地方建設加速推動，如期如質完成，讓新北市更好。」

    新北市副市長劉和然到三重參拜，發福袋。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然到三重參拜，發福袋。（記者羅國嘉攝）

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