劉和然三重參拜發福袋 盼凝聚信仰力量助地方發展

新北市副市長劉和然到三重先嗇宮、義天宮、護山宮等廟宇參拜，並向市民發送蛇年福袋。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 14:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（31）日是大年初三，新北市副市長劉和然到三重先嗇宮、義天宮、護山宮等廟宇參拜，向市民發送蛇年福袋，並感謝宮廟長期對地方的支持與貢獻。劉和然表示，先嗇宮不僅是信仰中心，也長期透過愛心大平台捐贈物資，照顧許多弱勢族群，市府團隊特別在農曆春節期間來此參拜，為市民祈福「蛇福泰吉、萬事如意」。

春節期間，新北市各大宮廟香火鼎盛，市民信眾絡繹不絕，市府團隊也分頭走訪各地，為市民送上祝福。市長侯友宜於大年初三接連走訪鶯歌碧龍宮、三峽長福巖清水祖師公及行修宮；而劉和然則前往三重先嗇宮、義天宮與護山宮參香祈福，並發放蛇年福袋。

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劉和然表示，過年期間很開心看到總統、副總統以及許多貴賓來到新北市走春，市府團隊也藉此機會深入各地，關心市政發展。他特別呼籲，關心新北的好朋友們能夠多為新北市爭取資源，加快推動建設，確保各項工程如期如質完成，讓新北市更加進步。

明天初四，侯友宜預計將前往八里五福宮、紫皇天乙真慶宮及林口竹林山觀音寺；劉和然則將前往蘆洲湧蓮寺、保和宮、護天宮，初五接續前往永和保福宮、中和廣濟宮及福和宫祈福走春，祈求國泰民安、風調雨順。

新北市副市長劉和然（左2）到三重廟宇參拜。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然（前排左４）到三重先嗇宮參拜。（記者羅國嘉攝）

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