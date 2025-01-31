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    賴清德台中發3千個福袋 問眾人：欣純選市長好不好？

    總統賴清德離開樂成宮前，詢問在場眾人「欣純（右3）選市長，好不好？」（記者黃旭磊攝）

    總統賴清德離開樂成宮前，詢問在場眾人「欣純（右3）選市長，好不好？」（記者黃旭磊攝）

    2025/01/31 14:32

    〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德蛇年廟宇走春發福袋，今天上午連趕豐原慈濟宮、台中樂成宮，由樂成宮董事長何敏誠等人協助發放超過3千個總統府1元福袋，在樂成宮上車前，詢問在場眾人「欣純選市長，好不好？」，送行廟方人員及民代頻說好，賴總統還說，欣純會是好市長，大家要多幫忙她支持她。

    民進黨立委何欣純陪同賴總統連趕慈濟宮、樂成宮，隨行還有台中市議員陳雅惠、江肇國、黃守達、張芬郁及曾威，何欣純說，今天是大年初三，很高興總統來，總統總統身穿紅色「Taiwan」帽T，為台灣加油、給台中打氣，非常高興能陪同到豐原、台中東區走走為民眾祈福。

    賴總統今天上午10點10分許抵達樂成宮，為「覃恩廣溥」匾額揭牌並在廟埕發送2千個總統府限量1元福袋，於上午10點40分許離去上車前，問何敏誠、江肇國等送行民眾說，「欣純選市長，好不好？」，車旁民眾頻說好，賴總統再說「欣」新好媽媽啦，欣純會是好市長，大家要多幫忙她支持她。

    何欣純說，很高興總統來，總統全台走透透為台灣祈福，期許新年國運昌榮、百姓安居樂業，所到之處受到民眾熱烈歡迎，陪同到豐原及東區走走為台中祈福。

    由於立法院長韓國瑜，昨天30日大年初二帶立法院副院長江啟臣到慈濟宮拜廟，江啟臣還在大年初一前往北屯松竹寺拜廟，何欣純隨即在初二前往松竹寺，外界解讀有比拚意味，對此，何欣純說，為台中祈福，並非有意拉抬聲勢。

    賴總統由立委何欣純（左2）陪同在樂成宮發放總統府1元福袋。（記者黃旭磊攝）

    賴總統由立委何欣純（左2）陪同在樂成宮發放總統府1元福袋。（記者黃旭磊攝）

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