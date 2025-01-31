蘇巧慧合體蕭美琴慈惠宮參拜 林右昌赴湧蓮寺：都是為台灣祈福

民進黨秘書長林右昌（中間白黑色外套）到新北蘆洲湧蓮寺參拜。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 14:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區湧蓮寺長期被視為有意參選新北市長者必訪的重要廟宇，今（31）日大年初三，民進黨秘書長林右昌前往參拜，被外界認為參選動作明顯，對此，林右昌表示，自己是特別代表總統賴清德參拜祈福；至於面對副總統蕭美琴與蘇巧慧合體板橋慈惠宮參拜，林則強調都是為台灣祈福。

林右昌表示，湧蓮寺是台灣非常重要的信仰中心，不論是候選人還是地方士紳，過年期間一定會來參拜；他提到，今天自己特別代表賴清德參拜祈福，也是來感謝湧蓮寺所有工作人員，以及感謝觀世音菩薩過去一年來庇佑台灣，讓台灣國政非常順利。

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民眾熱情喊「台灣尚讚」 林右昌盼朝野和諧團結

林右昌也說，湧蓮寺今年抽出「上上籤」的國運籤，是非常好的兆頭，因此他今天特別向觀世音菩薩祈福，也希望今年國運能夠一路長紅，庇佑全台灣人民；接著他更分享，剛剛發紅包時，很多民眾都不斷給台灣加油，甚至喊出「台灣尚讚」，「我想這是全民共同期待，也是最大的共識」。

林右昌指出，希望新的一年朝野和諧團結，有什麼紛爭依照相關法律程序解決；對外台灣則需一致團結，雖然國家未來有很好的願景，不過也碰到全球挑戰，在這時候更需要大家團結在一起。

至於蕭美琴與蘇巧慧合體板橋慈惠宮、接雲寺參拜一事，林右昌回應，新春祈福行程很多，像是今天賴清德也在南部，大家分頭到各地參拜，目的只有一個便是為台灣祈福，「大家一起加油」。

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