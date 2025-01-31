與林右昌互別苗頭？ 蘇巧慧：一切依照既定規劃進行

熱情的支持者跟立委蘇巧慧自拍合照。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 14:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（31）日大年初三，立委蘇巧慧與副總統蕭美琴、立委張宏陸，前往新北板橋慈惠宮與接雲寺參拜，為台灣祈福，並發送福袋。但對於外界關注，今早民進黨秘書長林右昌也前往蘆洲湧蓮寺參拜，是否有「互別苗頭」的解讀？蘇巧慧回應，一切都依照既定規劃進行，並強調「希望能夠為更多朋友帶來總統、副總統的祝福。」

立委蘇巧慧陪同副總統蕭美琴先後到板橋慈惠宮、接雲寺祈福走春，並於接雲寺發放福袋，立委張宏陸、新北市議員戴瑋姍、石一佑一同到場向民眾祝賀拜年。現場超過2000位民眾排隊綿延數百公尺，不只有民眾對蕭美琴大喊「美琴我愛妳」，更有民眾與蘇巧慧自拍合影，高喊「選市長一定支持、巧慧加油」。

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蘇巧慧表示，今年春節期間她已經連續3天展開「福袋馬拉松」行程，走訪近30間廟宇，與民眾互動並傳遞新年祝福。她說「這幾天不僅將祝福分享給大家，也感受到滿滿的加油聲。隨著新會期即將展開，在國會的工作將會更有力量。」

針對外界關注，今早林右昌也前往蘆洲湧蓮寺參拜，蘇巧慧回應，新北市有許多知名廟宇，春節期間參拜祈福是民眾的習俗，而她早在2週前便已安排好相關行程，因此一切都依照既定規劃進行，並強調「希望能夠為更多朋友帶來總統、副總統的祝福。」

談「慧瑩連線」盼新北、高雄都成為進步城市

此外，蘇巧慧近日發布的新春影片中，與邱議瑩、林楚茵、蔡其昌一同打棒球，引發外界關注，是否有意在2026地方選舉角逐縣市首長。蘇巧慧表示，自己與邱議瑩一個來自新北、一個來自高雄，當天打球時開玩笑說「北高慧瑩連線」，希望未來新北市與高雄市都能夠成為充滿活力、持續進步的城市，讓人民的生活更加美好。

立委蘇巧慧（中間紅色衣服）陪同副總統蕭美琴到板橋慈惠宮、接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

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