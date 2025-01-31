蕭美琴初三板橋參香發送福袋 近2千人熱情參與

副總統蕭美琴（左桃紅色外套）發放福袋，並與民眾熱情握手。（記者羅國嘉攝）

2025/01/31 13:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（31）日是大年初三，副總統蕭美琴前往新北市板橋慈惠宮與接雲寺參拜，為台灣祈福國泰民安、經濟繁榮。隨後，她在接雲寺發送福袋，現場吸引近2千人次民眾排隊領取，場面熱鬧溫馨，民眾熱情高喊「蕭美琴加油、台灣加油」氣氛熱烈。蕭美琴說，謝謝慈惠宮的安排，讓她有機會和民眾彼此祝福，「願天佑台灣，大家加油」。

蕭美琴今日身穿桃紅色外套，一早先到關渡宮參拜後，10時25分由立委蘇巧慧、張宏陸和多名市議員陪同，前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜，並與慈惠宮主委賴春穆互贈新年禮物，蕭美琴在致詞後，轉往接雲寺參拜，並發放福袋，蘇巧慧、張宏陸也緊跟在旁，三人親切與民眾互動，展現溫暖親民的一面。

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在接雲寺福袋發送活動中，現場民眾熱情參與，紛紛拿出手機拍攝紀錄，並踴躍排隊領取福袋，且接到福袋的民眾也向蕭美琴握手，隨後由蘇巧慧帶領民眾高喊「蕭美琴加油、台灣加油」喧嘩熱烈，蕭美琴聽到很開心。

蕭美琴在慈惠宮致詞時表示，自己從初一至今已環島一圈，今日來到慈惠宮與大家拜年，感到非常高興。她也提到，來參拜的民眾都希望台灣能夠平安順遂，經濟發展蓬勃，家庭幸福安康，大家一起為台灣加油，也為彼此祝福。她並特別感謝慈惠宮的安排，讓她能夠與鄉親一同拜年，以及彼此的加油與祝福，願天佑台灣，大家加油。

蕭美琴到慈惠宮參拜，吸引不少民眾進入廟內目睹她的風采。其中有位住南港區的女子排隊近1小時，拿到福袋後高興說「很幸運這次可以拿到蕭美琴福袋」；而另名民眾則說「為追星而來」。

副總統蕭美琴在接雲寺福袋發送活動中，現場民眾熱情參與，紛紛拿出手機拍攝紀錄。（記者羅國嘉攝）

總統賴清德與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像。（記者羅國嘉攝）

副總統蕭美琴（左桃紅色外套）發放福袋，並與民眾熱情握手。（記者羅國嘉攝）

副總統蕭美琴（中桃紅色外套）與慈惠宮主委賴春穆互贈新年禮物。（記者羅國嘉攝）

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