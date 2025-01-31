賴清德「胸前比框」發福袋 強調中共併台企圖並未改變

總統賴清德大年初三到樂成宮發1元福袋，民眾高喊「Team Taiwan」聲浪，賴總統雙手「胸前比框」回應。（記者黃旭磊攝）

2025/01/31 12:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德蛇年廟宇走春發福袋，今天上午連趕豐原慈濟宮、台中樂成宮，向數千民眾道賀「新年恭喜」，有女粉絲清晨4點半到樂成宮排隊6小時才領到福袋，民眾高喊「Team Taiwan」聲浪同賀新春，賴總統雙手「胸前比框」回應，隨即拜託民眾，中共併吞台灣企圖並未改變，拜託大家避免被統戰，讓民主自由生活繼續下去。

賴總統穿著中華職棒與總統府聯名客製款的紅色「Taiwan」帽T，由樂成宮董事長何敏誠陪同，發送與副總統蕭美琴聯手繪製狗、貓頭像限量1元福袋，賴總統先感謝樂成宮在2016年台南維冠金龍大樓地震倒塌期間，率先捐出100萬元賑災，隨即以台語致詞表示，在台灣一天平均有5百件詐騙案「很嚴重要注意詐騙」。

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賴總統說，台灣民眾平均一天損失4、5億元，最主要投資理財詐騙，親戚朋友偶而介紹好康，在網路上沒見過面的（陌生人），就要報好康，「我看那都是假的」，群組裡面說那個人賺不少，結果全部財產都被騙走，大家要共同打防止詐騙。

賴總統隨即表示，中共併吞台灣企圖並未改變，無論是武力威脅，或是利益誘惑對台灣社會進行統戰，這幾年，法務部起訴、法院判刑確定匪諜案件比過去都多，很多民眾都受騙，這點要拜託大家，我們只有台灣這塊民主土地，拜託大家守候台灣，避免被統戰繼續民主自由生活繼續下去。

民進黨立委何欣純、台中市議員黃守達、江肇國、張芬郁、曾威、陳雅惠陪總統發福袋，西屯區謝姓民眾（60歲）表示，清晨6點就來排隊，在台中有總統來會來拿紅包、福袋，在廟埕站超過2小時等總統，排第一的從清晨4點站到10點，看到「穿紅衣」的賴總統出現一整年都會很順利。

賴總統（中）在樂成宮發2千個福袋，親切與民眾話家常。（記者黃旭磊攝）

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