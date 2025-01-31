老婆才是流量密碼 蔣萬安夫妻騎車照吸12萬讚

蔣萬安昨天也在社群平台貼出太太騎摩托車載他走春照片。（圖擷自蔣萬安臉書）

2025/01/31 11:52

〔記者蔡思培／台北報導〕今天是大年初三，台北市長蔣萬安在休息6天後恢復行程，前往台北各大廟宇參拜。蔣萬安昨天與太太回娘家至宜蘭，太太更騎著摩托車載他到處吃小吃，兩人騎車發文更在社群平台吸引近12萬網友點讚，讓蔣萬安笑稱太太是流量密碼。

蔣萬安今天規畫走廟行程，依序前往保安宮、覺修宮、台北霞海城隍廟、台灣省城隍廟等廟宇。蔣萬安在保安宮致詞表示，保安宮是台灣重要信仰中心，也是文化藝術保存推廣重鎮，從1994年保生文化祭開始推動，除保存既有遶境，還導入家姓戲、放火獅文化活動，更引進學術研究。台北市也將保生文化祭列為無形文化資產，保安宮文化還得到聯合國教科文組織（unesco）資產保存獎。

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蔣萬安也提到，今天他特別選在走廟第一站至保安宮，要特別向董事長表達敬意，去年0403地震，廟方也慷慨捐贈1000萬元協助救災，代表保安宮熱心公益、回饋鄉鄰不遺餘力，他也祝所有鄉親身體健康、賺大錢。

蔣萬安昨天也在社群平台貼出走春照片，太太騎著摩托車載他遊玩宜蘭，結果吸引近12萬網友點讚。蔣萬安今天在受訪時也分享，他在大年初二回娘家，與太太回到宜蘭與岳父母團聚，太太也騎著摩托車載他到處走走逛逛，兩人一同到太太喜歡的羅東店家吃美食、小吃，度過開心陪太太回娘家的日子。

蔣萬安也表示，過去一段時間市政較忙，沒有好好來陪家人，過年期間是好好的來跟家人團聚，大家一起吃個團圓飯，全家人也聚在一起玩骰子、撲克牌，能夠三代同堂，團聚吃年夜飯都是非常開心的事。他也感謝太太非常辛苦照顧三寶，讓他無後顧之憂在市政上面全力打拚。

對於媒體關心太太是否是流量密碼，讓貼文獲得近12萬點讚。蔣萬安笑稱「她應該是流量密碼」，但也有很多朋友很喜歡他的二寶，在他寫春聯的短片裡留言、點讚。他也鼓勵大家過年期間把握時間跟家人團聚，有機會趁著好天氣出來走春。他也預告，台北燈節即將登場，今年活動非常精彩，歡迎所有好朋友都來到台北逛逛。

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