全台大罷免 黃國昌抨擊賴總統與柯建銘玩兩面手法

民眾黨代理主席黃國昌（左三）到新竹縣竹北市發紅包。（記者蔡彰盛攝）

2025/01/31 11:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾黨代理主席黃國昌春節第一個行程是到新竹縣發紅包，他抨擊賴總統與立委柯建銘玩兩面手法，一個說合作、一個搞罷免，而對於吳春城說要放棄壯世代專利一事，他說民眾黨對於公職人員利益衝突迴避的規定很清楚，每個人都必須遵守。

當被問到民眾黨對新的政局對新的一年的期許，黃國昌說整個世界變化的趨勢非常快，美國新任總統川普上任可說是劍及履及、雷厲風行，把他在選舉期間當中對選民所做的承諾，用非常快的速度在實現當中，特別是在整個AI產業的發展上，在半導體的發展上，新的美國政府對於怎麼樣保護美國的利益，能夠讓美國人民過得更好，可以說是有全盤的佈局跟深刻的思考。

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他說，在此同時，我們在台灣看到的是什麼，賴清德從520上台到現在，執政成績單一片空白，看不到賴政府有任何積極進取的心態與作為，反而是在國內繼續製造動盪對立跟衝突，在過年的這段時間當中，民進黨發起所謂的大罷免，事實上只是不斷的在撕裂台灣的社會，現在的民進黨政府是正事不做，專搞鬥爭，這樣的情況，相信所有的台灣人心裡都會覺得非常的遺憾與難過。

展望未來新的一年的政局，他希望民進黨懸崖勒馬，以百姓為念、以臺灣為念，好好的做一點正事，改善台灣人的生活，提高台灣的競爭力，讓我們年輕的下一代看得到未來，這才是政府應該做的事情。

至於民眾黨立委吳春城日前是鬆口宣布說他放棄了壯世代的專利，黃國昌是否跟吳有溝通？且民進黨還是希望他辭職一事，黃國昌說台灣民眾黨對於公職人員利益衝突迴避的規定非常清楚，任何一個人都必須要遵守，因為這個代表黨的價值。

至於那些希望吳春城辭職的民主進步黨立委，他認為最沒有資格講話的就是他們，當初在推動壯世代的法案的時候，大家有興趣可以去看看在立法院裡面的資料，一堆民進黨的立委跑去蹭，蹭完了以後現在又有民進黨立委高喊新會期要廢止壯世代法案，民進黨這種滿腦子只有政治鬥爭。

他說，台灣人覺得民進黨政府發出的政治訊號，讓大家覺得非常的錯亂，農曆年的時候賴清德政府又在談團結、合作，但是在另外一方面民進黨卻在他們立法院總召柯建銘的帶領之下，到處在那邊搞所謂的大罷免，請問現在民進黨的方向，到底是賴清德決定還是柯建銘決定，還是兩個人在玩兩面手法，他覺得台灣人民需要一個清楚的答案。

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