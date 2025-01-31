一把筷子折不斷！卓榮泰宜蘭參香祈福 籲大家團結面對挑戰

行政院長卓榮泰（中）到宜蘭參香祈福，他以一把筷子折不斷當譬喻，呼籲大家團結面對挑戰。（記者江志雄攝）

2025/01/31 11:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕行政院長卓榮泰今天（31日）大年初三到宜蘭參香祈福，他向鄉親拜年時指出，台灣現在最需要的就是人與人之間互相信任、信賴和幫助，並以一把筷子折不斷、一根筷子折得斷當譬喻，大家團結一致，什麼樣困難都可以面對。

卓榮泰在行政院政務委員陳金德、立委陳俊宇等人陪同下，陸續抵達宜蘭壯圍補天宮、同安廟、利澤永安宮參香，發放「台灣尚勇」紀念紅包，到場領取紅包的鄉親大排長龍。

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卓榮泰致詞時表示，台灣現在最需要的就是人與人之間互相信任、信賴和幫助，這是要求人和，同時也要求天運，加上自己打拚，才能在變化多端世局中展現智慧，尋找發展機會，總統賴清德賴帶領國家往哪裡去，要讓人民清楚，尋求大家的支持。

之後，卓榮泰話鋒一轉，直指政府施政，最重要是國會要幫忙，感謝陪同參香的陳俊宇在立法院打拚，大家也許擔心國會一些預算還沒通過，他請大家好好過年，過完年後，賴總統和行政院會妥善處理。

針對世界局勢變化，卓揆認為，我們國內要先團結，跟一把筷子折不斷、一根筷子折得斷意思一樣，團結一致什麼樣困難都可以面對，進而掌握先機解決各項問題。

卓榮泰（左）到宜蘭壯圍補天宮發放「台灣尚勇」紀念紅包。（記者江志雄攝）

卓揆所發的「台灣尚勇」紀念紅包設計精美。（記者江志雄攝）

宜蘭壯圍補天宮現場領取卓揆紅包的鄉親大排長龍。（記者江志雄攝）

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