蕭美琴「回娘家」發春節福袋 網紅八炯現身排隊人潮

副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋時，見到老友也來排隊，露出燦爛笑容。（記者花孟璟攝）

2025/01/30 18:17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕曾在花蓮經營10年的蕭美琴，首次以副總統身分回到花蓮發新春福袋，今天下午3點在花蓮天鼎宮發放，吸引上千民眾排隊，由於人潮眾多，蕭美琴多耽擱了快10分鐘才離開，支持者還依依不捨高喊「美琴我們愛妳」。

蕭美琴副總統在蛇年新春的大初一到初三，安排環島走春、參拜宮廟行程，今天下午剛結束台東天后宮行程，隨即搭專機到花蓮，前往主祀王母娘娘的花蓮市天鼎宮參拜，原本表定時間今天下午3點05分開始，但下午1點多就有民眾到場排隊。

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蕭美琴抵達天鼎宮後，由總統府國策顧問盧博基、行政院主委林高榮、副主委宋金龍、花蓮慈濟醫院院長林欣榮等陪同參拜，由副總統向王母娘娘進行三獻禮，祈求蛇年國家平安、人民幸福，蕭美琴也現場發送總統府準備的上千個新春蛇年福袋給民眾，大紅色的福袋上除了印有書法家陳吉山揮毫的「六順和春」賀詞，紅色福袋上還有象牙柿、月桃、瓊崖海棠等三種臺灣原生植物，貓派、狗派也沒缺席，十分喜氣好看。

現場支持民眾許多都是全家大小一起出動，還有遠從德國、美國回來花蓮過年的民眾也來排隊，蕭美琴逐一發送福袋給排隊民眾，天鼎宮還加碼送100元賀年紅包，排第一個領到福袋的民眾高興地說「等2小時搶到頭香，真是值得」、「太開心了，今年蛇年一定福氣滿滿」。

老家在花蓮新城鄉的網紅八炯，下午也現身排隊群眾中領福袋。八炯說，昨天大年初一留給家人，今、明兩天他都會出席花蓮罷傅連署活動，目前連署書已逼近5000份安全水位，在過年後第一個上班日就會把第1階段連署送中選會。

支持者吳羅婷拿出一件珍藏8年「認真、讓花蓮更好」T恤，是2016年總統大選蔡英文、蕭美琴聯名贈送，讓美琴見了直呼懷念，在T恤上留下簽名。吳羅婷說，美琴2020年花蓮區域立委選舉落敗，競總辦公室退租之前清出一批T恤，讓她寶貝放到現在，還獲得美琴親筆簽名，很有紀念價值。

網紅八炯也來排隊領取，民進黨花蓮縣議員胡仁順也是八炯粉絲，開心一起合照留念。（記者花孟璟攝）

副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋。（記者花孟璟攝）

副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋。（記者花孟璟攝）

副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋，民眾拿出2016年蕭美琴在花蓮競選立委的「認真」T給美琴簽名。（記者花孟璟攝）

天鼎宮管理委員會人員拿出2016年蕭美琴競選立委的「認真」T恤給蕭美琴簽名成功，開心地不得了。（記者花孟璟攝）

副總統蕭美琴今天到花蓮天鼎宮發總統府福袋，廟宇背靠砂婆礑山、前有美崙溪流經，山環水繞景色美。（記者花孟璟攝）

花蓮天鼎宮迎接蕭美琴副總統發新春福袋，在開始前就有大批民眾現場排隊，還有人一等就快兩小時。（記者花孟璟攝）

今年總統府新年福袋上頭印有可愛貓派、狗派圖案，中央鑲著一元硬幣，象徵一元復始，花蓮天鼎宮廟方也加碼發送一百元小紅包，讓到場民眾同沾喜氣。（記者花孟璟攝）

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