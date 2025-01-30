為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蕭美琴「回娘家」發春節福袋 網紅八炯現身排隊人潮

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋時，見到老友也來排隊，露出燦爛笑容。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋時，見到老友也來排隊，露出燦爛笑容。（記者花孟璟攝）

    2025/01/30 18:17

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕曾在花蓮經營10年的蕭美琴，首次以副總統身分回到花蓮發新春福袋，今天下午3點在花蓮天鼎宮發放，吸引上千民眾排隊，由於人潮眾多，蕭美琴多耽擱了快10分鐘才離開，支持者還依依不捨高喊「美琴我們愛妳」。

    蕭美琴副總統在蛇年新春的大初一到初三，安排環島走春、參拜宮廟行程，今天下午剛結束台東天后宮行程，隨即搭專機到花蓮，前往主祀王母娘娘的花蓮市天鼎宮參拜，原本表定時間今天下午3點05分開始，但下午1點多就有民眾到場排隊。

    蕭美琴抵達天鼎宮後，由總統府國策顧問盧博基、行政院主委林高榮、副主委宋金龍、花蓮慈濟醫院院長林欣榮等陪同參拜，由副總統向王母娘娘進行三獻禮，祈求蛇年國家平安、人民幸福，蕭美琴也現場發送總統府準備的上千個新春蛇年福袋給民眾，大紅色的福袋上除了印有書法家陳吉山揮毫的「六順和春」賀詞，紅色福袋上還有象牙柿、月桃、瓊崖海棠等三種臺灣原生植物，貓派、狗派也沒缺席，十分喜氣好看。

    現場支持民眾許多都是全家大小一起出動，還有遠從德國、美國回來花蓮過年的民眾也來排隊，蕭美琴逐一發送福袋給排隊民眾，天鼎宮還加碼送100元賀年紅包，排第一個領到福袋的民眾高興地說「等2小時搶到頭香，真是值得」、「太開心了，今年蛇年一定福氣滿滿」。

    老家在花蓮新城鄉的網紅八炯，下午也現身排隊群眾中領福袋。八炯說，昨天大年初一留給家人，今、明兩天他都會出席花蓮罷傅連署活動，目前連署書已逼近5000份安全水位，在過年後第一個上班日就會把第1階段連署送中選會。

    支持者吳羅婷拿出一件珍藏8年「認真、讓花蓮更好」T恤，是2016年總統大選蔡英文、蕭美琴聯名贈送，讓美琴見了直呼懷念，在T恤上留下簽名。吳羅婷說，美琴2020年花蓮區域立委選舉落敗，競總辦公室退租之前清出一批T恤，讓她寶貝放到現在，還獲得美琴親筆簽名，很有紀念價值。

    網紅八炯也來排隊領取，民進黨花蓮縣議員胡仁順也是八炯粉絲，開心一起合照留念。（記者花孟璟攝）

    網紅八炯也來排隊領取，民進黨花蓮縣議員胡仁順也是八炯粉絲，開心一起合照留念。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋，民眾拿出2016年蕭美琴在花蓮競選立委的「認真」T給美琴簽名。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮發總統府福袋，民眾拿出2016年蕭美琴在花蓮競選立委的「認真」T給美琴簽名。（記者花孟璟攝）

    天鼎宮管理委員會人員拿出2016年蕭美琴競選立委的「認真」T恤給蕭美琴簽名成功，開心地不得了。（記者花孟璟攝）

    天鼎宮管理委員會人員拿出2016年蕭美琴競選立委的「認真」T恤給蕭美琴簽名成功，開心地不得了。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮天鼎宮發總統府福袋，廟宇背靠砂婆礑山、前有美崙溪流經，山環水繞景色美。（記者花孟璟攝）

    副總統蕭美琴今天到花蓮天鼎宮發總統府福袋，廟宇背靠砂婆礑山、前有美崙溪流經，山環水繞景色美。（記者花孟璟攝）

    花蓮天鼎宮迎接蕭美琴副總統發新春福袋，在開始前就有大批民眾現場排隊，還有人一等就快兩小時。（記者花孟璟攝）

    花蓮天鼎宮迎接蕭美琴副總統發新春福袋，在開始前就有大批民眾現場排隊，還有人一等就快兩小時。（記者花孟璟攝）

    今年總統府新年福袋上頭印有可愛貓派、狗派圖案，中央鑲著一元硬幣，象徵一元復始，花蓮天鼎宮廟方也加碼發送一百元小紅包，讓到場民眾同沾喜氣。（記者花孟璟攝）

    今年總統府新年福袋上頭印有可愛貓派、狗派圖案，中央鑲著一元硬幣，象徵一元復始，花蓮天鼎宮廟方也加碼發送一百元小紅包，讓到場民眾同沾喜氣。（記者花孟璟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播