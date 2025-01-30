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    娘家宴席開百桌！藍綠女立委高雄五甲龍成宮拜票

    五甲龍成宮娘家宴席開百桌，立委林岱樺（中）應邀出席。（記者葛祐豪翻攝）

    五甲龍成宮娘家宴席開百桌，立委林岱樺（中）應邀出席。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/01/30 17:00

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄知名的五甲龍成宮，今天大年初二（30日）舉辦娘家宴，席開百桌，有意角逐屆市長的藍綠女立委柯志恩、林岱樺，都「回娘家」拜票。

    五甲龍成宮占地10甲，廟方表示，五甲媽信徒、乾子女眾多，大年初二習俗回娘家，辦桌邀請信徒回娘家逗熱鬧，今年席開百桌，搶光供不應求，辦桌菜色豐富，幾乎每一道料理都來自高雄在地的食材。

    民進黨立委林岱樺受邀出席，她的父親是前鳳山市市長林三郎，本身也在鳳山選過立委。林岱樺強調，今天就好像女兒回到娘家一樣親切，鳳山是她的故鄉，也是踏入政壇的起點，鳳山超過35萬人居住，是高雄人口最多的行政區，尤其五甲近年新增許多居民，對於生活機能的需求也日益增加。

    一些里長反應龍成宮的停車與檢舉問題，林岱樺認為要從兩方面解決，第一是增加停車供給，可以活化閒置用地為停車區，並爭取中央補助興建立體停車場；第二是捷運繼續蓋，目前高雄已在黃線捷運設置龍成宮站，未來將造福從各地來的信眾。

    國民黨立委柯志恩今天則與市議員鍾易仲、李雅靜、鄭安秝等人，先後到鳳山區鳳邑開漳聖王廟、鳳山龍山寺、五甲龍成宮、五甲關帝廟參香和發福袋。

    老家在屏東的柯志恩，目前已在高美館一帶置產，她表示，過去都是初二回娘家，今天則和鄉親一起在五甲龍成宮吃娘家宴，大家做伙團圓，享受家鄉的好味道。

    國民黨立委柯志恩（右三）到五甲龍成宮參拜並吃娘家宴。（擷自柯志恩臉書）

    國民黨立委柯志恩（右三）到五甲龍成宮參拜並吃娘家宴。（擷自柯志恩臉書）

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