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    鍾明軒嗆「抗中保台聽25年」膩了！林智群1句話狂打臉

    鍾明軒嗆「抗中保台的劇本我已經聽了25年」，遭林智群1句話打臉。（擷取自鍾明軒YouTube）

    鍾明軒嗆「抗中保台的劇本我已經聽了25年」，遭林智群1句話打臉。（擷取自鍾明軒YouTube）

    2025/01/30 17:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕百萬YouTuber八炯日前揭露諸多中共對台的統戰手法，在影片裡中共黨媒《海峽導報》的社長，竟脫口說要聯絡網紅「鍾明軒」，引來外界開酸是「祖國美人」。而鍾明軒昨（29日）反擊八炯「抗中保台的劇本我已經聽了25年」，引來林智群律師忍不住反問，「中國喊解放台灣，喊了多少年？」

    八炯（18日）在Threads上預告，這兩週內會有一名「百萬網紅」跳入抹黑他們的戰局，即便因為他的發文往後延，最遲應該在2月就會出片，「別問我怎麼知道！因為你收到指令喬好了」。就在昨天鍾明軒影片發布後，八炯重新轉發1月18日的貼文並說「幫大家複習一下」，顯然這篇貼文就是對準鍾明軒。

    鍾明軒在影片中說，「說實在的，抗中保台的劇本我聽了25年，我剛過25歲的生日，我聽膩了！相信老一輩的人也聽膩了，這個劇本到底還要演多久？抗中保台要抗多久？」沒想到遭林智群律師反嗆，「中國喊解放台灣，喊了多少年？」

    林智群對此也嘲諷，祖國美人發片說抗中保台喊了25年，還要講多少年？他可以問一下中國喊解放台灣，喊了多少年？也可以問一下非洲大草原的斑馬、羚羊，他們『看到食肉動物，快跑』」觀念持續多少年？

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