韓國瑜台中發紅包 到豐原慈濟宮「補氣」

立法院院長韓國瑜在江啟臣及羅廷瑋等陪同下，到豐原慈濟宮發放錢母及小紅包。（記者歐素美攝）

2025/01/30 18:01

〔記者歐素美／台中報導〕立法院長韓國瑜，在立法院副院長江啟臣等陪同下，大年初二到豐原慈濟宮發放錢母及小紅包，他表示，立法院的攻防激烈，快耗盡了他的精氣神，並批評去年才剛選完，今年要大罷免，「西瓜皮擦屁股」，沒完沒了，這不是台灣之福、也不是民主之幸。

韓國瑜表示，這一年立法院的攻防非常激烈，他和副院長江啟臣立法院輪流主持，他的蒼老跟憔悴，與副院長江啟臣英俊跟瀟灑，構成了立法院最美的畫面，去年跟今年，他老了很多，精氣神三寶都快耗光了，精給了國民黨、氣給了民進黨、神給了台灣民眾黨，這三個黨的總召把他的精氣神都耗光了，但是，沒有關係，來豐原慈濟宮補氣一下。

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韓國瑜說，1777年乾隆時代，慈濟宮就成立了，所以今天來這裡跟鄉親拜年之外，也希望來補補氣，來年又是激烈攻防的一年。但親愛的所有大台中地區的善男信女，我們人心中都有一點善，在媽祖婆的保庇之下，希望給大台中、整個台灣地區及海內外所有好朋友帶來一年的幸福跟平安。

韓國瑜指出，事實上，國際情勢並不穩定，不管是俄烏戰爭、以巴衝突、海峽兩岸有時關係也是非常緊張，現在立法院內部，馬上大罷免又要開始，去年才剛選完，今年要大罷免，西瓜皮擦屁股，沒完沒了，這不是台灣之福、也不是民主之幸。

所以我們希望在媽祖祖婆的保佑之下，能夠有一個和諧美好的台灣，立法院所有的攻防，執政黨跟在野黨都能夠謹守維護台灣人民最大的權益之下，展開意見攻防，這才是全民之福。

韓國瑜表示，他跟江啟臣這一年來互相鼓勵，我們一直在考量一個問題，我們到底用愛出發來做立法院的工作，還是用恨來出發。他跟江啟臣真的都是用愛來出發，希望立法院更好、台灣社會更好，也許我們做得還不夠盡善盡美，但我們的心都是希望一切往更好的方向發展。

一名婦人排了9小時的隊，並拿出一瓶酒讓立法院長韓國瑜簽名。（記者歐素美攝）

立法院院長韓國瑜到豐原慈濟宮發放錢母及小紅包。（記者歐素美攝）

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