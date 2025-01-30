美軍黑鷹直升機與客機相撞墜河 外交部仍在了解有無我國籍乘客

美國華府29日晚間發生飛安事故，載有64人的美國航空子公司PSA航空客機，與美國陸軍「黑鷹」直升機在華府雷根國際機場附近相撞後墜河。圖為警消搜救情形。（美聯社）

2025/01/30 15:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國華府美東時間29日晚間9時許發生一架民航客機與軍用直升機相撞，墜入機場附近波多馬克河（Potomac River）事件。外交部對事故受難者及其家屬表達誠摰慰問之意，並在查證、了解客機上有無我國籍乘客。

外交部表示，該架美國航空客機29日稍早從堪薩斯州威奇塔（Wichita）起飛，準備降落在華府雷根機場時，在半空中與一架黑鷹直升機相撞，客機墜毀於機場附近的波多馬克河中，黑鷹直升機上有3人；美國航空證實客機上有60名乘客與4名機組人員。

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外交部指出，目前雷根機場已暫停所有飛機起降，現場搜救工作尚在進行中，傷亡情況有待進一步查明；外交部及我國駐美國代表處刻密切注意後續發展，並在查證了解客機上有無我國籍乘客。

外交部表示，國人在大華府地區若遇急難需要協助，請撥打我國駐美國代表處緊急聯絡電話（1-202）669-0180，或透過在台親友撥打國內免付費「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095，以取得必要協助。

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