為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍營將發動罷免替林姿妙討公道 陳俊宇：民粹煽動不會獲得支持

    民進黨宜蘭立委陳俊宇。（資料照）

    民進黨宜蘭立委陳俊宇。（資料照）

    2025/01/30 14:55

    〔記者游明金／宜蘭報導〕全台大罷免潮來臨，國民黨決定「以罷止罷」，民進黨宜蘭立委陳俊宇也被鎖定，藍營計畫春節後展開罷免連署，評估只要藍白合就能罷免成功，甚至要藉由罷免陳俊宇，替貪污案被判刑停職的縣長林姿妙討回公道。陳俊宇表示，用民粹方式煽動罷免，是不會獲得民意支持的。

    依據選罷法規定，罷免案須以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上；第1階段審查通過，就可進入第2階段罷免案連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上。經審查通過就須舉行罷免投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為罷免通過。

    國民黨內人士評估2024立委選舉，陳俊宇只獲得41.99%選票，國民黨黃琤婷33.7%、民眾黨陳琬惠20.94%，藍白加起來的得票率達54.64%，遠高於綠營選票，只要「藍白合」，罷免陳俊宇就能成功，因此陳俊宇成了國民黨鎖定的罷免對象。

    本屆立委選舉，宜蘭縣選舉總人數36萬5227人，第1階段罷免提議人連署只要3653人就達標。第2階段的罷免連署，達標數人為3萬6523人，要達到罷免投票門檻，國民黨覺得並不困難，深具信心。

    據了解，藍營將在春節後，由公民團體發起罷免連署，並主張兩大項罷免理由，一、財劃法修正後，宜蘭每年增加128億統籌分配款，可以用在社福、交通、教育等各方面建設，陳俊宇不僅不支持，甚至還反對！二、縣長林姿妙被司法迫害，要藉由罷免陳俊宇替林姿妙討回公道。

    對此，陳俊宇說，林姿妙涉及的司法案件跟他有什麼關係？真的很離譜，要替林姿妙討回公道，應該循司法途徑救濟與主張權益，利用民粹方式煽動罷免，是不會獲得民意支持的。

    至於財劃法，陳俊宇認為，短期來看，對宜蘭當然立竿見影，但長期來看，有些競爭型補助案，宜蘭的條件相較其他縣市可能比較弱勢，現在多分到一點，對以後不見得是好的，有些中央的補助案也會重新調整，到底對宜蘭好不好還不能看到結果，這一年時間，只要對宜蘭建設是正面的，他都在中央積極爭取。

    罷免陳俊宇連署表格已在網路流傳。（民眾提供）

    罷免陳俊宇連署表格已在網路流傳。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播