藍營將發動罷免替林姿妙討公道 陳俊宇：民粹煽動不會獲得支持

民進黨宜蘭立委陳俊宇。（資料照）

2025/01/30 14:55

〔記者游明金／宜蘭報導〕全台大罷免潮來臨，國民黨決定「以罷止罷」，民進黨宜蘭立委陳俊宇也被鎖定，藍營計畫春節後展開罷免連署，評估只要藍白合就能罷免成功，甚至要藉由罷免陳俊宇，替貪污案被判刑停職的縣長林姿妙討回公道。陳俊宇表示，用民粹方式煽動罷免，是不會獲得民意支持的。

依據選罷法規定，罷免案須以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上；第1階段審查通過，就可進入第2階段罷免案連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上。經審查通過就須舉行罷免投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為罷免通過。

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國民黨內人士評估2024立委選舉，陳俊宇只獲得41.99%選票，國民黨黃琤婷33.7%、民眾黨陳琬惠20.94%，藍白加起來的得票率達54.64%，遠高於綠營選票，只要「藍白合」，罷免陳俊宇就能成功，因此陳俊宇成了國民黨鎖定的罷免對象。

本屆立委選舉，宜蘭縣選舉總人數36萬5227人，第1階段罷免提議人連署只要3653人就達標。第2階段的罷免連署，達標數人為3萬6523人，要達到罷免投票門檻，國民黨覺得並不困難，深具信心。

據了解，藍營將在春節後，由公民團體發起罷免連署，並主張兩大項罷免理由，一、財劃法修正後，宜蘭每年增加128億統籌分配款，可以用在社福、交通、教育等各方面建設，陳俊宇不僅不支持，甚至還反對！二、縣長林姿妙被司法迫害，要藉由罷免陳俊宇替林姿妙討回公道。

對此，陳俊宇說，林姿妙涉及的司法案件跟他有什麼關係？真的很離譜，要替林姿妙討回公道，應該循司法途徑救濟與主張權益，利用民粹方式煽動罷免，是不會獲得民意支持的。

至於財劃法，陳俊宇認為，短期來看，對宜蘭當然立竿見影，但長期來看，有些競爭型補助案，宜蘭的條件相較其他縣市可能比較弱勢，現在多分到一點，對以後不見得是好的，有些中央的補助案也會重新調整，到底對宜蘭好不好還不能看到結果，這一年時間，只要對宜蘭建設是正面的，他都在中央積極爭取。

罷免陳俊宇連署表格已在網路流傳。（民眾提供）

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