蔡壁如初二發聲「黨也是我的娘家」 喊話要讓民眾黨再次偉大

蔡壁如30日於臉書以「初二回娘家」為題表示，民眾黨也是她的娘家，她想貢獻自身力量，推動民眾黨向上提升，讓民眾黨再次偉大。 （圖擷取自蔡壁如臉書）

2025/01/30 14:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌與前立委蔡壁如對決。蔡壁如今（30）日於臉書以「初二回娘家」為題表示，民眾黨也是她的娘家，她想貢獻自身力量，推動民眾黨向上提升，讓民眾黨再次偉大。

蔡壁如表示，在農曆春節前後的這段時間，民眾黨主席的補選工作也在進行，時間非常緊湊，她相信這次補選是一場「君子之爭」，是一場理念的交流與對話，不能讓「分裂」削弱民眾黨創黨的初衷，應該「攜手」壯大他們共同打造的家。

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蔡壁如表示，她希望透過這場黨主席補選，不僅向大家展現她對民眾黨的政治信念與願景，更希望民眾黨能夠團結向前，繼續成為影響台灣政治的關鍵力量、中道力量。

蔡壁如說，民眾黨是她與柯文哲及許多夥伴一同耕耘打拼建立的家，「民眾黨也是我的娘家」，有她成長的記憶；她想貢獻自身力量，推動民眾黨向上提升。

蔡壁如表示，她參與黨主席補選，就是希望在未來的日子裡，與夥伴們認真打拚，讓民眾黨再次偉大，成為更多台灣人民值得信任的選擇，這是她對於這個家的一份責任、承擔與承諾。

蔡壁如也說，在未來的日子裡，她將不斷努力，讓民眾黨這個大家庭更加團結、強大，無論是在政治的前線，還是在生活的每一個角落，都希望能夠與大家一同前行，共同追求理想。

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