江啟臣大年初二回老家 睽違18年江家大合照、升格當「叔公」

立法副院長江啟臣初二回老家，家族成員相隔18年再拍大合照。（江啟臣提供）

2025/01/30 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣大年初二回到台中豐原的江家老宅，與睽違18年未全員合照的家族成員齊聚一堂，拍下珍貴的大合照。江家今年新加入不少「新生力量」：最年幼的僅3個月大，最年長的叔公則已102歲高齡。江啟臣則「升格」成為叔公，並準備了象徵「點蛇成金」的紅包，分送給到場親友，祝福大家新春吉祥。

江家過年團聚盛況空前，席開31桌，江啟臣特地前往廚房「監督」招牌肉排的酥炸過程，還幽默地以小紅包換得一片剛起鍋的現炸肉排，享用時直呼「這就是過年的味道！」

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江啟臣表示，過年最珍貴的就是家族團聚，不僅能看到新生命的加入，也祈福長者們健朗，同時向親友們送上最誠摯的新春祝福。

對於久別的家族成員，今年再度拍下大合照，江啟臣說，每一次的團圓歡聚都讓家族更團結、更凝聚，尤其這些年更有許多新家人加入，希望未來能持續傳承家的溫暖與價值，也預祝大家在新的一年裡都能「點蛇成金」，收穫滿滿、平安順遂。

立法副院長江啟臣初二回老家，首度晉陞叔公。（江啟臣提供）

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