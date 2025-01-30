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    陪賴清德高雄參拜 陳其邁批在野黨勿為政黨利益杯葛中央施政

    陳其邁（右五）陪同賴總統（中）到大港保安宮參拜。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（右五）陪同賴總統（中）到大港保安宮參拜。（記者葛祐豪攝）

    2025/01/30 14:32

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天大年初二（30日），高雄市長陳其邁陪同賴清德總統到大港保安宮參拜，他致詞時批評立法院在野黨刪除預算，可能會影響高雄發展，希望過年時間大家再想一想，不要為了政黨利益，杯葛中央施政。

    陳其邁感謝賴清德總統對高雄建設的支持，尤其賴總統提出的「均衡台灣，大南方新矽谷計劃」，可說是影響高雄10年、20年的計畫，賴總統就任後，對高雄非常照顧，預算裡頭許多與高雄民生、建設、交通有關係。

    他也感謝高雄8席立委，在立院認真顧預算， 國家在進步 ，但「很遺憾立法院審預算時，卻被在野黨刪除，可能會影響高雄發展！」

    陳其邁希望在場民眾，為這8位立委加油，在立院能繼續與在野黨協調，讓國家總預算或財政劃分的相關法令，能再修改。「利用過年時間大家再想一想，不要說為了政黨利益，杯葛中央的施政，順便把地方也殺下去」， 這樣他覺得非常不好。

    陳其邁也感謝市民對市府的支持，過去1年包括天下、遠見、財訊、今周刊，所有評鑑高雄都是六都第一名；他也提到議會由康裕成議長主持審預算時，雖然監督嚴格，但預算沒刪多少，市府將繼續府會合作 讓高雄再進步。

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