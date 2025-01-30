參拜宮廟被鼓勵選新北市長 蘇巧慧：持續努力服務新北

立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧今（30）日再度展開拜廟行程，發送她與總統賴清德聯名的1元福袋。（記者黃子暘攝）

2025/01/30 13:49

〔記者黃子暘／新北報導〕今（30）日大年初二，立委、民進黨新北市黨部主委蘇巧慧再度展開拜廟行程，發送她與總統賴清德聯名的1元福袋，民眾競相領取。蘇巧慧已表態爭取參加2026年新北市長選舉，發送福袋時，也有熱情支持者高呼「樹林要出市長」，蘇巧慧表示，她在國會努力，在新北市與里長等人爭取建設、服務鄉親，才與民眾培養出如此深厚的感情，很高興獲得鄉親祝福，會持續努力服務新北。

蘇巧慧在行程中受訪表示，賴清德上任後，她就知道今年的春聯、福袋一定會非常受歡迎，所以趕在年前製作聯名1元福袋，希望分送新年祝福給各地鄉親，果然在新春馬拉松拜年行程中，受到民眾熱烈歡迎，一天幾千份都不夠發，很高興看到領到的鄉親開心的模樣。

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被問及民眾頻頻鼓勵她參選2026年新北市長選舉一事，蘇巧慧說，她在新北長大，目前在新北服務近10年，無論是在立院表現或是在地方建設上的成績，大家有目共睹，都是因為志同道合的好友與她一起用心為地方服務，才累積出如此深厚、無可取代的感情，她會持續秉持這樣的心意、速度、態度，持續為新北服務，非常高興獲得鄉親的祝福。

此外，罷免國民黨籍立委活動遍地開花，現場媒體提問蘇巧慧是否會讓新北市黨部加入、協助公民罷團？蘇巧慧表示，罷免行動遍地開花是人民對於國會失序的憤怒表現，市黨部尊重公民團體意志，但若國民黨見此狀況仍不願悔改，第二階段連署等相關後續行動，市黨部將會遵照中央黨部指示，一同努力讓國家恢復秩序。

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