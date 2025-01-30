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    賴清德高雄發福袋2千人大排長龍 籲防Line群組詐騙

    總統賴清德（中）來到高雄大港保安宮發福袋，看到小朋友忍不住摸摸頭。（記者葛祐豪攝）

    總統賴清德（中）來到高雄大港保安宮發福袋，看到小朋友忍不住摸摸頭。（記者葛祐豪攝）

    2025/01/30 14:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（30日）是大年初二，總統賴清德來到高雄大港保安宮參拜並發送福袋，面對民眾大排長龍，總統總共發了20分鐘、至少發出2千份福袋；他致詞時特別提到，過年大家想要發財，但要特別提防Line群組詐騙，今年新春開始，大家要一起防詐騙。

    賴清德由高雄市長陳其邁、立委李昆澤、黃捷、李柏毅、賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩及高雄市議長康裕成等人陪同，上午11點20分趕來高雄大港保安宮參拜，等候領福袋的民眾早已塞爆廟宇，幾乎繞了一圈。

    賴清德致詞時說，高雄繼續進步發展，一天比一天進步，進步的速度愈來愈快，高雄的遠景也愈來愈看好，這是因為陳其邁率領的市府團隊與高雄8席立委，積極做高雄與中央的橋樑；高雄市議會也積極監督，且是非分明，「不會因監督而監督，影響高雄發展」！

    賴清德強調，前總統蔡英文與他一直都很支持高雄，這幾年高雄的進步不只市民有感，全台民眾也有感覺，光是今年有許多觀光客來高雄就知道；他也說，過去一流表演團體來台，都在台北，但現在來到高雄，來高雄次數北部還多，可見高雄會繼續進步。

    賴清德希望「大家團結，讓高雄更進步、台灣更安全、讓國家更好的未來」；他也稱讚高雄8席立委很辛苦，因為朝小野大，但他們都勇敢面對，負責任的反映地方需求；針對未來朝野困局，賴祈求所有鄉親支持，也盼朝野能合作，共同為台灣打拼。

    賴清德看見排隊領福袋的民眾中，有不少是長者，因此他也特別提醒民眾，過年想要發財，但全球都面臨詐騙的問題，台灣也不例外，大家要小心，「所有詐騙中，金額最大的就是投資詐騙，都在Line群組中詐騙」，不認識的人要介紹賺錢，要特別注意。

    賴說，Line群組還有「內應」在裡面，誇稱投資賺多少，「且讓一般民眾先賺個幾個月，放長線釣大魚」，希望今年新春開始，大家一起防詐騙、讓社會更安定。

    大港保安宮排隊領福袋的民眾大排長龍。（記者葛祐豪攝）

    大港保安宮排隊領福袋的民眾大排長龍。（記者葛祐豪攝）

    賴總統賴清德（中）來到高雄大港保安宮參拜，特別提醒民眾注意Line群組詐騙。（記者葛祐豪攝）

    賴總統賴清德（中）來到高雄大港保安宮參拜，特別提醒民眾注意Line群組詐騙。（記者葛祐豪攝）

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