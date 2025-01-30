桃園拜廟談桃竹苗大矽谷 卓榮泰稱政府輪胎被立院消風但有信心年後全力處理

行政院長卓榮泰（中）桃園大溪埔頂仁和宮參拜祈福提到，與立法院的糾結有信心年後施政團隊會全力處理，盼民眾安心過好年。（記者李容萍攝）

2025/01/30 14:17

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是農曆大年初二，行政院長卓榮泰一早前往桃園市大溪區埔頂仁和宮、蘆竹區南崁五福宮參拜祈福，並發送賀歲福袋向民眾拜年，現場湧入民眾排隊領取院長賀歲福袋。卓榮泰致詞針對已劃定的「桃竹苗大矽谷計畫」提出願景，但也形容政府的4個「輪子」像被立法院消風般面臨困難，不過，他有信心年後施政團隊會全力處理，盼民眾安心過好年。

卓榮泰今早一連走訪桃園市這2間廟宇，祈求風調雨順、國泰民安，參香祈福後表示，仁和宮開漳聖王300多年來庇佑大家順利平安，他祈願能夠「來『仁和』，得『人和』」，希望國家進步、社會安定平穩，人與人之間互相幫忙、關懷與照顧；同時肯定五福宮武財神為在地歷史悠久的信仰中心，希望廟運昌隆。

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卓榮泰說，儘管寒流來襲，在民眾的熱情下還是感受到溫暖，賴清德總統上任8個多月來帶領國家的方向非常清楚明確，就是要保護國家安全、促進社會進步，並推動更多建設，例如政府已提出六大區域治理計畫，其中在今日所在的桃園，已劃定為「桃竹苗大矽谷」，未來將成為帶動台灣科技發展非常重要的基地。

卓榮泰提到，中央政府將結合地方政府，全力推動「桃竹苗大矽谷」，並引進世界先進科技及國際大廠進駐，進一步扶植國內科技大廠發展，使其更具世界競爭力；政府同時將在全國各地同步推動140項以上的地方基礎建設，促進地方交通及公共建設健全發展。以上這些建設推動都需要經費執行，目前行政院與立法院在今（114）年度中央政府總預算的溝通上遭遇若干困難，如同車子4個的輪胎被消風一樣，難以繼續前進。

卓榮泰強調，目前國際情勢變化多端，如朝野之間無法團結合作，台灣就無法站穩腳步，不僅降低其他國家與我國合作的意願，更有可能隨時被其他競爭國家超越。不過，他請大家放心，行政團隊年後會全力促進朝野和諧，充飽輪胎的氣，讓行駛在國家前進方向的車子繼續開得平穩、順暢，使國人能夠安心過每一天，也請大家繼續支持賴總統及其所帶領的中央政府。

仁和宮榮譽董事長藍勝民認同「政局要人和，來仁和宮就對了」，相信困境都會過去；五福宮主委陳宗賢打趣說，看報紙知道立法院有刪除預算，這部分五福宮「幫忙出」，卓榮泰急忙回應不用主委擔心，大家好好過年，剩下的事情總統和他會處理。希望年後社會可以為了國家進步、社會安定，能真正團結來談事情。

包括行政院發言人李慧芝、立法委員林月琴、郭昱晴等人陪同桃園走春拜年行程。

行政院長卓榮泰（右2）桃園大溪埔頂仁和宮參拜祈福。（記者李容萍攝）

行政院長卓榮泰（左2）桃園大溪埔頂仁和宮參拜祈福，發送賀歲福袋向民眾拜年。（記者李容萍攝）

行政院長卓榮泰（左）桃園蘆竹南崁五福宮參拜祈福，發送賀歲福袋向民眾拜年。（記者李容萍攝）

行政院長卓榮泰（左2）獲南崁五福宮主委陳宗賢（左3）致贈《五福宮志》。（記者李容萍攝）

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