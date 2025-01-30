淡水各廟宇走春 侯友宜：新一年淡水將有許多好事發生

今（30）日適逢大年初二，天氣晴朗，許多民眾外出走春，新北市長侯友宜則前往淡水清水巖、淡水天元宮、淡水緣道觀音廟走春拜年。（記者黃子暘攝）

2025/01/30 14:04

〔記者黃子暘／新北報導〕今（30）日適逢大年初二，天氣晴朗，許多民眾外出走春，新北市長侯友宜則前往淡水清水巖、淡水天元宮、淡水緣道觀音廟走春拜年，行程中也發送福袋。侯友宜說，淡水在新的一年有許多好事即將發生，包括將陸續完工的淡江大橋、淡北道路等建設，這個時節淡水最出名的就是櫻花，淡水天元宮是賞櫻熱點，新北也有許多景點，歡迎大家來新北走春。

侯友宜表示，淡水河是台灣北部發展的起源地，對於新北市而言是永遠的娘家，因此初二安排到淡水拜拜、走春，今年底有淡江大橋預計完工，另有淡海輕軌路網逐步完善、淡海新市鎮機能越來越完善、淡北道路工程如火如荼，淡水前景不可限量。侯感謝地方民代、里長一起與市府打拚創造淡水的宜居環境，他也說，淡水天元宮的三色櫻開得很漂亮，歡迎大家來淡水走春。

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侯友宜也發放新春福袋給民眾分享喜氣，並介紹今年「蛇福泰吉」春聯及福袋的意義，祝福大眾「蛇福泰吉、全有賺錢」；福袋上的圖樣則象徵95錢（就有錢），希望國家拼外銷、賺全世界的錢，大家在新的一年財源滾滾來。

民政局說，除了到淡水走春賞櫻，「新北燈會」也將於2月1日至2月16日在新北大都會公園幸福水漾園區登場；今年燈會主題是「靈蛇獻瑞 一起PLAY」，活動規劃10大主題燈區、6大特色活動，並邀請原住民藝術家吳秀梅打造燈藝裝置，主題燈區也設置多種互動區域可供體驗，人氣IP「LINE FRIENDS」家族夥伴Ｍinini也會現身燈會與大眾同樂。

民政局補充，燈會活動期間，假日的主舞台、踩街遊行將有豐富多元的國際級表演節目，現場另設有文創市集、原住民族行政局、客家事務局也會有文創展示貨櫃。

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