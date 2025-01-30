罷免葉元之團體板橋慈惠宮旁收連署書 達首階段安全目標95％

新北市板橋區選民組成「板橋大刪元」罷免團體，今（30）日（初二）前往府中地區香火鼎盛的「慈惠宮」周邊，展開罷免連署收件活動。（記者黃子暘攝）

2025/01/30 13:40

〔記者黃子暘／新北報導〕公民罷免國民黨籍立委活動遍地開花，目標罷免藍委葉元之的新北市板橋區選民組成「板橋大刪元」罷免團體，今（30）日（初二）前往府中地區香火鼎盛的「慈惠宮」周邊展開罷免連署收件活動。「大刪元」發言人莫莉表示，團隊最新盤整連署書份數，距離團隊設定第一階段安全目標8484份（最低門檻2332份）進度已達95％，很可能在過完年後就會超越目標。

莫莉說，板橋剛好有許多知名廟宇，民俗習慣春節期間到大廟走春，團隊配合民俗習慣，申請廟宇旁的遊行路權舉行收件活動，希望觸及還未參加連署、尚不清楚有連署活動的民眾，也希望為有意願參加連署的民眾提供友善服務，遊行過程中，只要民眾有意參加，就能即刻填寫收件。莫莉也說，初四、初五剛好是週六、週日，團隊原有的週末連署站就會照常開張，接下來就會回到年前運作模式。

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談及罷免收件進度，莫莉指出，距離8484份進度已達95％，即將達標，很可能過完年就能超過安全目標，至於年後送件的確切日期尚在討論。她說，2月3日是第一個上班日，目前團隊尚在處理送件前的相關作業，據媒體報導，加嚴版「公職人員選舉罷免法」有可能在2月17日生效，團隊希望爭取此案使用舊版法規時間，會把握較為保險的時間送交連署書提案。

罷免第2階段有限時60天完成的時限壓力，形同與時間賽跑，年後是否加強宣傳，規劃宣講活動？莫莉表示，團隊有在討論、規劃2月安排街講活動，也有考慮邀請貴賓出席，不過考量貴賓時程安排，需待確認才會把時程與消息露出，目前尚在構思邀請名單。

根據「大刪元」活動規劃，大年初二會在慈惠宮周邊收件至下午2點，晚間7點至8點半會在接雲寺、湳雅夜市一帶收件，明（31）日初三則上午10點至下午2點在板橋深丘里福德宮附近收件，埔墘興隆市場、浮洲連署站照常開放。

「大刪元」志工團隊徒步深入市場募集連署書，剛到慈惠宮旁，馬上就有民眾掏出身分證表態要參加連署，一位男子見到罷免志工馬上關心罷免進度，並表達簽署意願，不過因戶籍並非葉元之的立委選區「板橋東區」而未能簽連署書；另有一位女子路過時詢問團隊活動目的，一得知為罷免葉元之活動，馬上喊出「我來簽」！但核對戶籍也非板橋東區而未能簽署；志工熱心解釋，因為市議員選區與立委選區劃分不同，可能因此導致混淆。

新北市板橋區選民組成「板橋大刪元」罷免團體，今（30）日（初二）前往府中地區香火鼎盛的「慈惠宮」周邊，展開罷免連署收件活動。（記者黃子暘攝）

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