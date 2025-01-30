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    台南後甲關帝殿發福袋 賴清德：請大家繼續支持台灣

    總統賴清德大年初二到台南後甲關帝殿發福袋 。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德大年初二到台南後甲關帝殿發福袋 。（記者劉婉君攝）

    2025/01/30 09:18

    〔記者劉婉君／台南報導〕今（30）日是大年初二，總統賴清德一大早就到台南市後甲關帝殿參拜及發送福袋，除了祝福國家與民眾，他說，台灣現在面對國際很多的挑戰，請大家繼續支持台灣。

    賴清德今天上午7時20分抵達後甲關帝殿後，先向關聖帝君等眾神明上香參拜，並為贈匾「義範仁風」揭匾，上百民眾排隊等候領取總統發放的福袋。

    賴清德致詞時表示，很高興大年初二到台南，為台灣祈福、為台南祈福。後甲關帝殿的廣場是民主的廣場，早期還沒有政黨輪替時，很多民主的活動都在廟埕舉辦，在當時很不容易，他參選國大代表及立委時，還有東區很多民意代表，對這個廣場都很熟悉，感謝關聖帝君與歷位神君的保佑，讓台南的民主可以繁榮進步，成為台灣民主的聖地。

    他說，今天看到很多老朋友，很高興，感謝大家過去多年來對他的支持，也請關聖帝君保佑台灣國泰民安、風調雨順，台南市、特別是玉井及楠西遭受地震損害，希望保佑四時無災、八節有慶，大家平安賺大錢，到廟裡發送福袋向大家拜年，除了有關帝爺的保庇，也結合福袋的福氣，祝福新的一年平平安安、順順利利，囡仔好育飼（台語，意指孩子健康很好養育），學子學業進步，做工作的工作順利，做事業的事業興旺，長輩身體健康。

    賴清德表示，12萬分感謝大家多年來對他各方面的支持，台灣現在面對國際很多的挑戰，請大家繼續支持台灣，讓台灣面對種種挑戰，都可以克服種種難關，繼續向前行。

    住在附近的周先生，清晨6時許就排隊領福袋，搶下頭香，第2次領總統福袋的他，想要送給4歲的孫子；同樣第2次領總統福袋的陳小姐則說，「總統帶領我們向前，過年當然要來領總統紅包。」還有80歲的阿嬤，聽到總統來，也開心地由兒子陪同一起領福袋。

    總統賴清德大年初二到台南後甲關帝殿發福袋 。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德大年初二到台南後甲關帝殿發福袋 。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德大年初二到台南後甲關帝殿發福袋 。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德大年初二到台南後甲關帝殿發福袋 。（記者劉婉君攝）

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