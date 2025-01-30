城鎮韌性演習4月3都先行！ 馬士元：區公所小規模召集備役替代役

內政部次長馬士元受訪透露，城鎮韌性演習是3年一輪的帶狀演習，今年4月首先在台北市、台中市、台南市進行，地方區公所屆時也會分批、小規模召集備役替代役，協助公所進行演練。（記者李文馨攝）

2025/01/30 08:41

〔記者李文馨／台北報導〕賴政府上任後將「全社會防衛韌性」列為政府重點工作，其中，今年的變革之一是將「萬安」、「民安」演習，重新整合為「2025城鎮韌性演習」。內政部次長馬士元接受本報專訪透露，城鎮韌性演習是3年一輪的帶狀演習，今年4月首先在台北市、台中市、台南市進行，地方區公所屆時也會分批、小規模召集備役替代役，協助公所進行演練。

馬士元表示，面對中國高度不對等的威脅，許多人對安全防衛議題仍持「古典」觀點，認為單靠國防就能解決安全問題，或僅靠警察就能處理治安問題；然而，這種美好年代已經過去，現今必須動員整個社會，因為即便是小傷口，若未妥善處理，也會迅速惡化，進而影響整個社會的正常運作，這就是台灣當前面臨的現實。

請繼續往下閱讀...

馬士元說明，城鎮韌性演習的用意，是將原本的民安、萬安演習項目，重新拆解並調整，使其更貼近現實狀況，並驗證當台灣面臨極端情況時，如何在不依靠國防部的情況下，透過其他行政部門的資源維持社會穩定。若真的發生戰爭，大家反而必須協助支援國防部運作，這與過去天災時，由國軍提供支援的模式完全相反。

「過去演習都是把火災、土石流、爆炸等10個狀況在同個地點演完，但實務上根本不可能這樣發生。」馬士元說，城鎮韌性演習將會分佈在全台各縣市，以3年為一輪的頻率，進行「帶狀」演習，並依據地方特色進行規劃，今年4月首先從台北市、台中市、台南市開始實施，明年將微幅調整，由北中南各地區分別輪流辦理。

談及備役替代役於演習中的規劃，馬士元說，今年除了進行7萬人次的備役替代役例行召訓，配合城鎮韌性演習，地方區公所屆時也將分批次、小規模的召集備役替代役，協助公所進行演練。另外，有鑑於演習採小規模分區形式，他也說，未來民眾在演習期間除了可以就近躲入超商等處，內政部將逐步、分區開放防空避難場所並造冊管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法