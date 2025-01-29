周春米大年初一拜廟發紅包 明陪同賴總統發福袋

屏東縣長周春米發放紅包給民眾，小朋友熱情回應。（記者葉永騫攝）

2025/01/29 18:33

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長周春米大年初一展開連續2天的拜廟、發紅包的行程，今天到萬福宮、都城隍廟等地點，明天則會陪同總統賴清德到東隆宮、慈鳳宮參香及發送福袋。

周春米今天展開拜廟行程，上午到都城隍廟、東石徐府廟、楠仔樹腳天后宮、萬福宮、紫宵帝闕玄天上帝廟，接著下午又麟洛福聖宮、萬丹萬惠宮，並且在現場發放紅包給民眾，由於到廟宇走春是很多民眾的習俗，在得知縣長要發紅包時都相當的期待，提早到廟裡等候，短短一天的行程就發放了上千個紅包，許多民眾從周春米手中領紅包後，爭相要求與她拍照留念，認為周春米很親切、認真。

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周春米明天上午將陪同總統賴清德9點在東隆宮、10點在慈鳳宮參香、發福袋，下午則到長治福崙宮、鹽埔朝鳳宮及屏東熱帶農業博覽會參拜及發紅包給民眾；今年縣府特製的蛇年「步步高昇」紅包，有著質感設計的小卡及小紅包，燙銀的小腳印祝福著大家步步高昇，新的一年一切越來越好，相當討喜。

縣長周春米拜廟發紅包，民眾爭相與縣長合照留念。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米大年初一拜廟及發紅包給民眾。（記者葉永騫攝）

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