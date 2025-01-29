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    首頁　>　政治

    民眾對蘇巧慧喊「市長好」 與林右昌同框參拜飄選舉味

    今（29）日大年初一，立委蘇巧慧（右一）與總統賴清德一同走春參拜，並發送福袋向民眾拜年，民進黨秘書長林右昌（左二）。（記者羅國嘉攝）

    今（29）日大年初一，立委蘇巧慧（右一）與總統賴清德一同走春參拜，並發送福袋向民眾拜年，民進黨秘書長林右昌（左二）。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/29 17:33

    〔記者羅國嘉／新北報導〕今（29）日大年初一，立委蘇巧慧與總統賴清德一同到多間廟宇走春參拜，並發送福袋向民眾拜年。對於外界關注她是否在備戰2026新北市長選舉，蘇巧慧受訪時未正面回應，只強調對未來充滿信心，更期盼民進黨能在國會中發揮更大力量，讓國會回歸正常理性運作。

    總統賴清德穿著紅色「台灣尚勇」的帽T走春，相當喜氣，一早回到萬里老家的忠福宮及照靈宮參拜，隨後再到基隆慶安宮、林口竹林山寺參拜並發放福袋，民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧都在旁陪同。

    對於現場民眾熱情喊她「市長好」，蘇巧慧笑說，自己在新北服務將近十年，與地方民眾、議員和鄉親鄰里累積了深厚情誼，一直認真傾聽大家的聲音，這也是她擔任新北市黨部主委最重要的任務。她強調，自己與中央黨部步調一致，希望能走遍每個角落，讓民進黨更好，讓新北更好。

    行程錯開被指「互別苗頭」蘇巧慧：都是為傳遞祝福

    針對她與民進黨秘書長林右昌的參拜行程在初二、初三時間與地點多有錯開，外界解讀兩人「互別苗頭」，蘇巧慧則回應，過年參拜行程早已安排妥當，並與各大廟宇協調，她初二安排回到自己選區、初三則與副總統蕭美琴同行，強調一切都是自然安排，最重要的目標就是把祝福帶給更多人。

    蘇巧慧表示，看到許多鄉親的支持與加油聲，內心十分感動，但她強調，這份加油聲不只是對個人的支持，更是期盼民進黨能在國會中發揮更大力量，讓國會回歸正常理性運作，為台灣人民謀取更大的福祉。

    立委蘇巧慧與民眾拜年。（記者羅國嘉攝）

    立委蘇巧慧與民眾拜年。（記者羅國嘉攝）

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