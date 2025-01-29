初一赴板橋、樹林參拜 侯友宜：站穩腳步面對挑戰 台灣就能進步

新北市長侯友宜（中間紅外套者）與立委葉元之（左2米白色外套者）等人發放「蛇福泰吉」福袋。（記者羅國嘉攝）

2025/01/29 16:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（29）日為農曆大年初一，新北市長侯友宜一早到板橋慈惠宮、接雲寺，及樹林濟安宮、鎮南宮參拜，向眾神祈求新的一年，市政建設順利、市民平安健康。他也向現場民眾發送蛇年福袋，祝福大家「蛇福泰吉、吉蛇福泰」，並指站穩腳步面對挑戰，台灣就能進步；慈惠宮也特別在今天捐贈救護車與救災器材給新北市政府消防局，捐贈價值金額計606萬。

板橋慈惠宮、接雲寺一大早廟內香火鼎盛、人潮滿滿，可感受到濃厚的新春氛圍。侯友宜在立委洪孟楷、葉元之及等人陪同下赴慈惠宮、接雲寺、樹林濟安宮、鎮南宮參拜，並發放福袋。

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侯友宜表示，每年大年初一，自己都一定會到市府所在地的廟宇參拜，祈求在眾神明的保佑下，能夠保佑健康平安；即便面對各種不同的挑戰，但只要每個人都站在自己的崗位上，就如同民意代表有責任監督政府、政府則負責溝通協調，腳步站穩、攜手面對，台灣就能進步、向前走。

慈惠宮也特別在今天捐贈救護車與救災器材給消防局，希望能集結眾善信徒的心力，共創善的循環。慈惠宮主委賴春穆指出，慈惠宮長期秉持著服務人民的精神，深耕地方公益，以實際行動回饋社會、造福市民；也感謝這次陳民雄先生能攜手與慈惠宮造福社會。

隨後侯友宜市長也抵達樹林濟安宮與鎮南宮參拜，侯友宜表示，濟安宮主奉保生大帝，與鎮南宮祭祀的五年千歲，有個最大的共同點，就是保佑百姓蒼生能夠身體健康，同時庇佑社會安逸，能夠有順遂的一年。

侯友宜更發放福袋，他說，今年蛇年，特別以「蛇福泰吉」為主題，同樣有各種排列組合的祝福，蛇福泰吉（全有賺錢）、泰吉蛇福（賺錢全有）、吉蛇福泰（錢全有賺），福泰蛇吉（台語），希望大家在新的一年都財源滾滾來。

明日大年初二，侯友宜也將會到淡水清水巖、淡水無極天元宮、淡水緣道觀音廟參拜祈福，並且發放新春福袋，將新春祝福，傳遞至每一位市民朋友的手上。

板橋慈惠宮捐贈救護車與救災器材給消防局，新北市長侯友宜（中間紅色外套）感謝致意。（記者羅國嘉攝）

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