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    盧秀燕初一連訪四宮廟發小紅包 有人昨天就來卡位

    台中市長盧秀燕於鎮瀾宮發放小紅包，展現高人氣。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕於鎮瀾宮發放小紅包，展現高人氣。（記者張軒哲攝）

    2025/01/29 15:51

    〔記者張軒哲／台中報導〕今（29）日是大年初一，台中市長盧秀燕接連走訪四間宮廟祈福發放小紅包，上午前往東區南天宮及北屯朝聖宮，下午至海線鎮瀾宮與紫雲巖，民眾大排長龍，人潮綿延圍繞。盧秀燕表示，去年台中當選全台灣最幸福的城市，希望今年能夠繼續幸福。也向神明祈福許下三個心願，希望台灣國泰民安、台中市政昌隆、市民幸福快樂，迎接福兆一整年。

    今日許多民眾到宮廟排隊討吉利，領小紅包人潮擠滿廟埕，都希望能討個好彩頭，盧秀燕現場也與民眾親切合影，互道新年恭喜。除了南天宮有民眾排隊超過24小時搶頭香，朝聖宮也有位高齡102歲的人瑞阿公也來領取小紅包，熱情感染在場所有人。

    南天宮首位領取市長小紅包的葉姓市民指出，她昨天上午9時就來排隊，本身是盧秀燕的粉絲，每年只要知道盧市長發小紅包行程，都會特地去排隊領取沾喜氣；她從事業務工作，覺得領到小紅包一整年都會特別順遂，對於搶到頭香感到非常開心。

    鎮瀾宮排首位的林姓男子說，自己是大甲人，今天大甲遊客眾多，早上10點來排隊，連午餐都沒吃。排第二位的住在宜蘭羅東的婦人，她一早由兒子開車載來大甲參拜祈福，順便排隊領紅包，連午餐都還沒吃。

    台中市長盧秀燕接前往南天宮與立院副院長江啟臣（左二）參拜祈福。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕接前往南天宮與立院副院長江啟臣（左二）參拜祈福。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕由鎮瀾宮董事長顏清標（左）陪同向民眾拜年，希望台灣國泰民安、台中市政昌隆、市民幸福快樂。 （記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕由鎮瀾宮董事長顏清標（左）陪同向民眾拜年，希望台灣國泰民安、台中市政昌隆、市民幸福快樂。 （記者張軒哲攝）

    大甲林先生一早到鎮瀾宮排第一位，領取台中市長盧秀燕發送的小紅包。（記者張軒哲攝）

    大甲林先生一早到鎮瀾宮排第一位，領取台中市長盧秀燕發送的小紅包。（記者張軒哲攝）

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