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    大年初一賴清德艋舺龍山寺發送限量福袋 近千民眾排隊領取

    大年初一一早，總統賴清德（圖中）身穿首次亮相的「TAIWAN」紅色帽T，前往艋舺龍山寺參拜。（記者王藝菘攝）

    大年初一一早，總統賴清德（圖中）身穿首次亮相的「TAIWAN」紅色帽T，前往艋舺龍山寺參拜。（記者王藝菘攝）

    2025/01/29 15:54

    〔記者王藝菘/台北報導〕今天是大年初一，總統賴清德今日啟程參訪各地廟宇，進行參香祈福，並贈送他與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像，拿到的民眾相當開心。

    賴總統一大早身穿首次亮相的「TAIWAN」紅色帽T前往艋舺龍山寺。儘管天未亮，早上6點不到，龍山寺前已經湧現近千名民眾，熱切期待領取總統親自發送的福袋，賴清德一到場，民眾熱情高喊「總統好」，場面十分熱烈。

    賴清德在致詞時全程以台語發言，並指出目前國際局勢變幻莫測，國內面臨諸多挑戰。他祈求觀音菩薩保佑，讓台灣能夠團結一心，共同面對並克服各種困難，持續邁向進步。他對大家的支持深表感謝，並祝福民眾在新的一年裡平安順遂、事業圓滿。

    總統賴清德身穿首次亮相的「TAIWAN」紅色帽T，前往艋舺龍山寺參拜並發送新年福袋給民眾。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德身穿首次亮相的「TAIWAN」紅色帽T，前往艋舺龍山寺參拜並發送新年福袋給民眾。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德今前往艋舺龍山寺參拜，並發送新年福袋給民眾。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德今前往艋舺龍山寺參拜，並發送新年福袋給民眾。（記者王藝菘攝）

    早上6點不到，龍山寺前已經湧現近千名民眾排隊，等待領取總統親自贈送的福袋。（記者王藝菘攝）

    早上6點不到，龍山寺前已經湧現近千名民眾排隊，等待領取總統親自贈送的福袋。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德與副總統蕭美琴親手繪製的限量新年福袋，袋中精緻呈現可愛的貓派與狗派頭像。（記者王藝菘攝）

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