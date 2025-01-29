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    首頁　>　政治

    民進黨發動大罷免藍委 侯友宜：不能用政治式仇恨動員製造對立、衝突

    新北市長侯友宜受訪表示，台灣每位立法委員都扮演盡心盡力的角色，所以執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治式的仇恨動員，來製造更多的對立跟衝突。 （記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜受訪表示，台灣每位立法委員都扮演盡心盡力的角色，所以執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治式的仇恨動員，來製造更多的對立跟衝突。 （記者羅國嘉攝）

    2025/01/29 14:41

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨發動大罷免藍委，新北市長侯友宜受訪表示，台灣每位立法委員都扮演盡心盡力的角色，所以執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治式的仇恨動員，來製造更多的對立跟衝突。

    今（29日）初一侯友宜在國民黨立委洪孟楷、葉元之等人陪同下，前往板橋慈惠宮、接雲寺及樹林濟安宮、鎮南宮等廟宇參拜祈福並發紅包，受訪時媒體提問「有沒有留意到現在有些罷免氛圍，因為現在連署人好像蠻多的，今天看到一些委員會不會想要當面來關心一下？」

    侯友宜表示，執政黨應該傾聽、溝通，不能用政治式的仇恨動員，來製造更多的對立跟衝突，講得跟做得要一樣，所以要記得台灣每位立委扮演盡心盡力的角色，就像葉元之、洪孟楷一樣，兩位都為這塊土地打拚，盡他的角色，監督政府，大家要記得，認真自己的角色，這才是台灣人的精神；他今天也在慈惠宮參拜祈求國泰民安、風調雨順，讓台灣可以更進步、更團結，「感謝媽祖的疼惜，大家都一起為這片土地打拚。」

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