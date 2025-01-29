初一拜廟走春 侯友宜籲執政黨言行一致

新北市長侯友宜受訪表示，執政黨不能一面說要和諧，一面又發動罷免，因為大家的眼睛都睜大在看，所以希望越有權力的人，更要學會尊重。 （記者羅國嘉攝）

2025/01/29 14:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕總統賴清德昨晚出席活動時盼「朝野和諧，社會團結一心」。新北市長侯友宜今（29）日大年初一到板橋慈惠宮參拜，受訪時表示，執政黨不能一面說要和諧，一面又發動罷免，「因為大家的眼睛都睜大在看，所以希望越有權力的人，更要學會尊重」。

侯友宜今天上午在國民黨立委洪孟楷、葉元之等人陪同下，前往板橋慈惠宮、接雲寺及樹林濟安宮、鎮南宮等寺廟參香祈福並發放紅包，現場吸引許多人排隊領取。侯友宜接受媒體聯訪時，被問及有關賴清德在昨晚出席法鼓山「除夕撞鐘跨年祈福」活動談話，指盼只要政府和人民合作、朝野和諧，社會團結一心，也代表全國人民許下三願，也盼未來一年國泰民安、台灣無災無難、希望印太穩定世界和平。

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侯友宜表示，「執政黨說的一定要跟做的是一樣」，不能一面說要和諧，一面又發動仇恨式的動員，展開罷免。他也說，「我們的態度應該很清楚，我們說得到就要做得到，說的跟做的要相同」，因為大家的眼睛都睜大在看，所以希望越有權力的人，更要學會尊重。

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