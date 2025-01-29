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    大年初一松山奉天宮祈福 卓榮泰：台灣正面臨世界局勢重要改變

    行政院長卓榮泰大年初一一早到台北市松山奉天宮參拜，並在現場發送福袋。（記者陳志曲攝）

    行政院長卓榮泰大年初一一早到台北市松山奉天宮參拜，並在現場發送福袋。（記者陳志曲攝）

    2025/01/29 10:42

    〔記者楊心慧／台北報導〕行政院長卓榮泰今大年初一上午前往台北市內湖區洲子福德廟參拜，緊接著又到松山奉天宮祈福，卓榮泰致詞表示，新年開始台灣正面臨世界很多重要局勢的改變，雖然是過年，我們也在連假中保持注意力、在連假是半休息半工作，來面對全世界的各種狀況，希望在開工後，給國人一個新的面貌、新的未來，國內更團結一心，未來也將一步步的在把台灣帶向更進步的國家。

    卓榮泰致詞表示，從他在台北市議會開始、30多年前，每次選舉就是從這裡出發，得到地方鄉親最多的照顧，奉天宮長久以來關懷醫療需求，協助很多大學的醫療團隊，並捐助市府很多的消防車、救護車，一直關心社會的公益，奉天宮能這麼做，也是來自現場所有信眾、大德全新的付出奉獻，才能讓這裡香火鼎盛，能幫助各階層所需要的人。

    卓榮泰強調，政府該做的也很多，從人民的健康照顧開始，新的一年有更多新計劃，對於經濟上弱勢的朋友，提供更多照顧的資源，新的免費健康檢查已下降到30歲，盼大家能提早了解自己的身心狀況、提早照顧自己，讓社會資源就能夠更有充分的發揮，尤其是在新年開始，台灣正面臨世界很多重要局勢的改變，雖然是過年，我們也在連假中保持注意力，來面對全世界的各種狀況。

    卓榮泰說，希望百工百業、科技國際產業、中小企業，所有在這裡居住生活努力的人都能夠安居樂業，政府需要大家的合作，也會照顧大家在各行業上面的需求，所以我們在連假是半休息半工作，希望在開工後，給國人一個新的面貌、新的未來，新年的工作方向照護跟就業是今年的重要指標，也要請鄉親父老必須給我們更多的支持。

    卓榮泰最後呼籲，讓我們一起面對國際的局勢，讓國內更團結一心，並發展產業、強化資安，能夠照顧大家各種生活上的必須，在此謝謝大家，未來需要大家支持政府各項的工作，我們會一步步的在把台灣帶向更進步的國家。

    行政院長卓榮泰（中）到松山奉天宮參拜。（記者陳志曲攝）

    行政院長卓榮泰（中）到松山奉天宮參拜。（記者陳志曲攝）

    行政院長卓榮泰到松山奉天宮參拜，並於參拜後致詞。（記者陳志曲攝）

    行政院長卓榮泰到松山奉天宮參拜，並於參拜後致詞。（記者陳志曲攝）

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