初一拜廟籲團結 卓榮泰：秉持誠意溝通、致力人民為先

行政院長卓榮泰今大年初一上午前往台北市內湖區洲子福德廟參拜祈福。（記者楊心慧攝）

2025/01/29 10:07

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院長卓榮泰今大年初一上午前往台北市內湖區洲子福德廟參拜祈福，並發放發財金給民眾，上午不到8時，現場就已排了不少人等著領發財金，卓榮泰受訪呼籲，國內更需要團結，盼新的一年社會、國家更和藹，政府仍秉持過去的誠意溝通、人民為先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力。

卓榮泰抵達現場時向民眾熱情打招呼，現場已有人龍井然有序地排好隊，等著領發財金，卓榮泰先受訪後，接著向土地公祈福，並致詞祝福大家新的一年能夠順利、平安。

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卓榮泰於受訪時表示，新的一年開始，要和同仁祝福和感恩，希望大家新的一年平平安安喜氣洋洋，也感謝大家過去對政府的支持，我們看到國內外的情勢、變化非常快速，對外要繼續爭取更多的合作、保持我們在產業界、科技界的領先，對內更需要朝野、百工百業團結，如同一根筷子易折斷，團結一起的無數根筷子便不容易折斷，希望2300萬人的國人同胞都能夠面對這樣的局勢。

卓榮泰致詞時談到，國際上的情勢快速變化，但政府從去年起就緊密注意各種情勢，絕對會用盡各種方式，與世界各國更多的合作，保持更好的領先地位；卓榮泰話鋒一轉直呼，話說回來國內更需要團結，大家早上很有精神的站在此處，這就是一個團結的開始，盼社會、國家更和藹，政府也一定是站在這樣的角色中，還是秉持過去誠意溝通、人民為先、發展經濟、強化治安等多項目標一起努力。

卓榮泰最後說，期望能夠繼續得到大家支持、了解，「讓我們賴總統帶領中華民國政府，未來台灣人民可以在世界永永遠遠立足、獲得更好的成果，請大家繼續支持」。

行政院長卓榮泰今大年初一上午前往台北市內湖區洲子福德廟參拜祈福，並發放發財金給民眾。（記者楊心慧攝）

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