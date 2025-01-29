新竹市民挺雙罷！鄭正鈐、高虹安罷免連署均破萬份

新竹市罷免藍委鄭正鈐與停職市長高虹安雙罷連署預估已雙雙破萬份，其中陽明交大法律學者林志潔服務處的連署書都已達第一階段連署門檻。（照片取自林志潔臉書）

2025/01/29 10:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕由公民團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」、「罷免高虹安風城安心上路」發起的新竹市雙罷免行動，在民進黨新竹市黨部及各民代和陽明交大法律教授林志潔助攻後，光是林志潔服務處從24日到除夕28日的連署份數都雙雙超過第一階段所需門檻，其中鄭正鈐已達5199份，高虹安達4778份，若加上其他民代和民團先前收到的連署書，預估雙雙都會破萬份以上，目前這些連署份數已封裝送往造冊中心，預計2月3日公布正確份數。

林志潔提到，這次新竹市雙罷，是人民偉大展現，她的服務處從24日到28日，每天上午9點半到晚上9點半，5天來共收受超過1萬份罷免鄭正鈐和高虹安的連署書，看到很多市民勇敢站出來，都是因為愛新竹、愛台灣，而罷免這條路還需要大家堅持不懈的努力，繼續往目標前進。

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林志潔說，這幾天服務處因排隊要簽罷免連署書的人龍相當長，竟被檢舉是非法集會及違反集會遊行法，讓她臉上「三條線」，檢舉人的說法竟是她的服務處聚集太多人，沒有申請集會遊行，要警方來取締，但服務處的人龍並不是在服務處外聚眾演講，而是因要連署，室內人太多，自動排隊等候入內，既無靜坐抗議，也無鼓譟遊街，哪來的集會遊行？若如此排隊違反集會遊行法，難不成排隊買美食及電影票者也違反集會遊行法？

林志潔說，這次大家勇敢站出來罷免是因愛新竹、愛台灣，更是人民作主的力量展現，是用愛來罷免，跟仇恨無關。

新竹市罷免藍委鄭正鈐與停職市長高虹安雙罷連署預估已雙雙破萬份，陽明交大法律學者林志潔服務處的連署書都已達第一階段連署門檻，志工服務群除夕也加班，展現人民罷免的力量與偉大。（照片取自林志潔臉書）

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