續保半導體等產業優勢 卓榮泰：緊盯情勢評估新合作計畫

行政院長卓榮泰今上午到台北市內湖區洲子福德廟參拜祈福，並致詞祝福民眾。（記者楊心慧攝）

2025/01/29 09:58

〔記者楊心慧／台北報導〕行政院長卓榮泰今大年初一一早前往台北市內湖區洲子福德廟參拜祈福，受訪表示，如今國內外情勢變化快速，對外要繼續爭取更多合作、對內需要朝野、百工百業團結，近日的發展，經濟部及相關部會，已在嚴密注意中，後一兩天將緊急評估，是否對產業界推出更多合作計畫，台灣在世界產業鏈上的地位不容無視，將繼續保持優勢。

美國總統川普日前表示，有98%的晶片生意都去台灣，更揚言提高電腦晶片、半導體等的進口關稅。

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卓榮泰於受訪時表示，看到國內外的情勢、變化非常快速，對外要繼續爭取更多的合作、保持台灣在產業界、科技界的領先，對內更需要朝野、百工百業團結，如同一根筷子易折斷，團結一起的無數根筷子便不容易折斷，希望2300萬人的國人同胞都能夠面對這樣的局勢。

卓榮泰指出，這是台灣的好機會，要在機會中創造更好的發展，這幾天的發展，經濟部及相關部會，已在嚴密注意當中，後一兩天將會緊急評估，是否對產業界做出更多的合作計畫，並協助計畫，請國人同胞都能安心，台灣在世界產業鏈上的地位不容無視，將繼續保持優勢。

卓榮泰致詞表示，新的一年一定要來全國含金量最高的內湖區洲子福德廟參拜、請土地公保佑，瑞光路、洲子街有全國高科技的廠商，也是全國含金量最多之地，台灣經濟要發展，需靠全國人民共同打拚、努力，這是我們最大的心願，過去一年我們非常努力，GDP成長達到4.3%，這是過去10年來第二好的，也因在這樣的國際情勢跟國內國人的共同努力下，才能創造這樣的好的成績。

卓榮泰強調，新的一年開始，國際上的情勢也快速的變化，但是政府從去年起就非常緊密的注意到國內、國外的各種情勢，對於世界、台灣的產業鏈供應鏈的角色，絕對會用盡各種方式，與世界各國更多的合作，保持更好的領先地位，因此我們面對很多的在未來的合作的計畫上面，政府一定全力的推動，但無論如何必須要廠商、民間、產業界一併合作。

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