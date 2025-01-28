罷免鄭正鈐、高虹安連署破表 網製甄嬛傳過年問候哏圖：罷了

新竹市民罷免立委鄭正鈐與停職市長高虹安連署熱絡，光是陽明交大法律學者林志潔的服務處收到的份數，不到4天就都跨過一階門檻。（取自林志潔臉書）

2025/01/28 23:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免藍委連署行動過年一樣熱絡，新竹市除了連署罷免國民黨立委鄭正鈐，也要罷免涉貪停職的市長高虹安，光是陽明交大法律學者林志潔服務處收到罷免連署份數，就已超過第一階段門檻。林志潔今天發文說，過年中國戲劇甄嬛傳馬拉松輪播，不少網友也設計該劇響應罷免行動的梗圖，台詞融入罷免行動，鏗鏘有力。

林志潔服務處24日起到今天除夕，連5天提供民眾參與罷免連署，林志潔買了兩個大保險櫃存放，還加裝監視系統，就連志工都簽署保密條約，確保民眾的個資不會外流。市民簽署太踴躍，服務處電話被打爆壞掉，連署書更需要外界助印，每天千份空白連署書送到服務處。

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林志潔說，光是她的服務處，鄭正鈐及高虹安的連署書都已超過第一階段門檻。高虹安部分，部分市民以為高虹安停職已下台，不需要再罷免，但其實仍可透過罷免連署行動，讓高虹安無法再參選新竹市長，邀市民一起來守護自己的城市。

此外，有網友以過年電視輪播的中國戲劇甄嬛傳響應罷免做梗圖，不少人大讚太有才，更說一定要參與罷免連署，邀大家過年的問候語就是「罷了」，可一起簽罷免連署書。

新竹網友以甄嬛傳台詞融入罷免梗，引發共鳴。（取自網路）

陽明交大法律學者林志潔的服務處收到罷免連署份數超多，連電話也被打爆壞掉。（取自林志潔臉書）

林志潔服務處添購2個保險櫃來存放市民連署書，同時保護個資。（取自林志潔臉書）

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